Сан-Хосе Шаркс - Колорадо Эвеланш 15 Октября прямая трансляция
Стадион: Эс-Эй-Пи-центр (Сан-Хосе, США), вместимость: 17562
15 Октября 2023 года в 05:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Сан-Хосе Шаркс - Колорадо Эвеланш, которое состоится 15 Октября 2023 года в 05:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Эс-Эй-Пи-центр (Сан-Хосе, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Колорадо Эвеланш
Денвер
Главные тренеры
|Дэвид Куинн
|Джаред Беднар
История личных встреч
|07.04.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 6
|05.04.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 ОТ
|08.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 0
|01.04.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|19.03.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 5
|14.11.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 2
|06.05.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|04.05.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 5 ОТ
|02.05.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3
|01.05.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 0
|13.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|06.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|4 : 3 ОТ
|04.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|0 : 2
|01.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|1 : 2 ОТ
|28.09.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|4 : 2
|12.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|06.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|4 : 3
|04.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|3 : 1
|02.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|4 : 3 ОТ
|29.09.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|4 : 2