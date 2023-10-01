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Сан-Хосе Шаркс - Колорадо Эвеланш 15 Октября прямая трансляция

Стадион: Эс-Эй-Пи-центр (Сан-Хосе, США), вместимость: 17562
15 Октября 2023 года в 05:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Сан-Хосе Шаркс
Колорадо Эвеланш

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Сан-Хосе Шаркс - Колорадо Эвеланш, которое состоится 15 Октября 2023 года в 05:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Эс-Эй-Пи-центр (Сан-Хосе, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Колорадо Эвеланш
Денвер
Главные тренеры
США Дэвид Куинн
Канада Джаред Беднар
История личных встреч
07.04.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс2 : 6Колорадо Эвеланш
05.04.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс3 : 4 ОТКолорадо Эвеланш
08.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш6 : 0Сан-Хосе Шаркс
01.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш4 : 2Сан-Хосе Шаркс
19.03.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс3 : 5Колорадо Эвеланш
14.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш6 : 2Сан-Хосе Шаркс
06.05.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс3 : 2Колорадо Эвеланш
04.05.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс4 : 5 ОТКолорадо Эвеланш
02.05.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш4 : 3Сан-Хосе Шаркс
01.05.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш3 : 0Сан-Хосе Шаркс
13.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс1 : 4
06.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи 4 : 3 ОТСан-Хосе Шаркс
04.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи 0 : 2Сан-Хосе Шаркс
01.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи Сан-Хосе Шаркс1 : 2 ОТ
28.09.2023 НХЛ - предсезонные матчи 4 : 2Сан-Хосе Шаркс
12.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 5Колорадо Эвеланш
06.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи 4 : 3Колорадо Эвеланш
04.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи 3 : 1Колорадо Эвеланш
02.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи Колорадо Эвеланш4 : 3 ОТ
29.09.2023 НХЛ - предсезонные матчи 4 : 2Колорадо Эвеланш

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