Вегас Голден Найтс - Анахайм Дакс 15 Октября прямая трансляция
Стадион: Ти-Мобайл Арена (Парадайс, США), вместимость: 18702
15 Октября 2023 года в 05:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Вегас Голден Найтс - Анахайм Дакс, которое состоится 15 Октября 2023 года в 05:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Ти-Мобайл Арена (Парадайс, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Анахайм Дакс
Анахайм
Главные тренеры
|Брюс Кэссиди
|Грег Кронин
История личных встреч
|12.02.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 2
|29.12.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 Б
|29.10.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 0
|05.03.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 5
|31.12.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|02.12.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 5
|30.10.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4 Б
|25.04.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 5
|18.04.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|17.04.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 4
|13.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|11.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|07.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|4 : 7
|06.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|4 : 3
|04.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|0 : 2
|08.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|7 : 1
|06.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|2 : 4
|04.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|4 : 1
|02.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|4 : 5
|30.09.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|3 : 4