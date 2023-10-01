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Вегас Голден Найтс - Анахайм Дакс 15 Октября прямая трансляция

Стадион: Ти-Мобайл Арена (Парадайс, США), вместимость: 18702
15 Октября 2023 года в 05:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Вегас Голден Найтс
Анахайм Дакс

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Вегас Голден Найтс - Анахайм Дакс, которое состоится 15 Октября 2023 года в 05:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Ти-Мобайл Арена (Парадайс, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Анахайм Дакс
Анахайм
Главные тренеры
Канада Брюс Кэссиди
США Грег Кронин
История личных встреч
12.02.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс7 : 2Анахайм Дакс
29.12.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс3 : 2 БВегас Голден Найтс
29.10.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс4 : 0Анахайм Дакс
05.03.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс4 : 5Вегас Голден Найтс
31.12.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс3 : 1Анахайм Дакс
02.12.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс6 : 5Вегас Голден Найтс
30.10.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс5 : 4 БАнахайм Дакс
25.04.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс1 : 5Вегас Голден Найтс
18.04.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс2 : 5Вегас Голден Найтс
17.04.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс0 : 4Вегас Голден Найтс
13.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 4Вегас Голден Найтс
11.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс4 : 1
07.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи 4 : 7Вегас Голден Найтс
06.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи Вегас Голден Найтс4 : 3
04.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи Вегас Голден Найтс0 : 2
08.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи 7 : 1Анахайм Дакс
06.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи Анахайм Дакс2 : 4
04.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи 4 : 1Анахайм Дакс
02.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи 4 : 5Анахайм Дакс
30.09.2023 НХЛ - предсезонные матчи Анахайм Дакс3 : 4

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