Лос-Анджелес Кингз - Каролина Харрикейнз 15 Октября прямая трансляция
Стадион: Крипто.ком-Арена (Лос-Анджелес, США), вместимость: 18867
15 Октября 2023 года в 05:30 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Лос-Анджелес Кингз - Каролина Харрикейнз, которое состоится 15 Октября 2023 года в 05:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Крипто.ком-Арена (Лос-Анджелес, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Каролина Харрикейнз
Роли
Главные тренеры
|Тодд Маклеллан
|Род Бриндамор
История личных встреч
|01.02.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4 ОТ
|04.12.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|19.12.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 1
|21.11.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 5
|12.01.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 0
|16.10.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 2
|27.02.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 1
|03.12.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 0
|14.02.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 3
|10.12.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 ОТ
|12.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|07.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|4 : 7
|06.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|4 : 3 ОТ
|04.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|4 : 1
|01.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|1 : 2 ОТ
|12.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 3
|07.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|4 : 1
|06.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|5 : 1
|30.09.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|4 : 0
|30.09.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|4 : 2