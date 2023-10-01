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Лос-Анджелес Кингз - Каролина Харрикейнз 15 Октября прямая трансляция

Стадион: Крипто.ком-Арена (Лос-Анджелес, США), вместимость: 18867
15 Октября 2023 года в 05:30 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Лос-Анджелес Кингз
Каролина Харрикейнз

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Лос-Анджелес Кингз - Каролина Харрикейнз, которое состоится 15 Октября 2023 года в 05:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Крипто.ком-Арена (Лос-Анджелес, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Каролина Харрикейнз
Роли
Главные тренеры
Канада Тодд Маклеллан
Канада Род Бриндамор
История личных встреч
01.02.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз5 : 4 ОТЛос-Анджелес Кингз
04.12.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз2 : 4Каролина Харрикейнз
19.12.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз5 : 1Лос-Анджелес Кингз
21.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз4 : 5Каролина Харрикейнз
12.01.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз2 : 0Лос-Анджелес Кингз
16.10.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз0 : 2Каролина Харрикейнз
27.02.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз6 : 1Лос-Анджелес Кингз
03.12.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз2 : 0Каролина Харрикейнз
14.02.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз7 : 3Лос-Анджелес Кингз
10.12.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз3 : 2 ОТКаролина Харрикейнз
12.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз2 : 5
07.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи Лос-Анджелес Кингз4 : 7
06.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи Лос-Анджелес Кингз4 : 3 ОТ
04.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи Лос-Анджелес Кингз4 : 1
01.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи 1 : 2 ОТЛос-Анджелес Кингз
12.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз5 : 3
07.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи Каролина Харрикейнз4 : 1
06.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи 5 : 1Каролина Харрикейнз
30.09.2023 НХЛ - предсезонные матчи 4 : 0Каролина Харрикейнз
30.09.2023 НХЛ - предсезонные матчи 4 : 2Каролина Харрикейнз

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