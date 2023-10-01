Азербайджан - Австрия 16 Октября прямая трансляция
Стадион: Тофик Бахрамов (Баку, Азербайджан), вместимость: 31850
16 Октября 2023 года в 19:00 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа F. 8-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Азербайджан - Австрия, которое состоится 16 Октября 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа F. 8-й тур, оно проводится на стадионе: Тофик Бахрамов (Баку, Азербайджан). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Азербайджан
Австрия
Главные тренеры
|Джанни Де Бьязи
|Ральф Рангник
История личных встреч
|24.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа F. 1-й тур
|4 : 1
|07.10.2011
|ЧЕ-2012 - квалификация
|Группа A. 11-й тур
|1 : 4
|08.10.2010
|ЧЕ-2012 - квалификация
|Группа A. 3-й тур
|3 : 0
|13.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа F. 7-й тур
|0 : 2
|12.09.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 1
|09.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа F. 5-й тур
|0 : 1
|17.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа F. 3-й тур
|1 : 1
|27.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа F. 2-й тур
|5 : 0
|13.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа F. 7-й тур
|2 : 3
|12.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа F. 6-й тур
|1 : 3
|07.09.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|20.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа F. 4-й тур
|2 : 0
|17.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа F. 3-й тур
|1 : 1
Текстовая трансляция
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В отсутствие сборной России с особым вниманием следим за выступлением представителей бывшего СССР.Лучше всего дела у Казахстана и Армении Четыре команды бывшего СССР реально рвутся на Евро! Расклады на выход из групп 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию отборочного матча к Евро-2024: Азербайджан — Австрия. Это соперники по группе F. Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.