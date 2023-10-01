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Азербайджан - Австрия 16 Октября прямая трансляция

Стадион: Тофик Бахрамов (Баку, Азербайджан), вместимость: 31850
16 Октября 2023 года в 19:00 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа F. 8-й тур
Азербайджан
Австрия

Анонс матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Азербайджан - Австрия, которое состоится 16 Октября 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа F. 8-й тур, оно проводится на стадионе: Тофик Бахрамов (Баку, Азербайджан). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Азербайджан
Австрия
Главные тренеры
ИталияДжанни Де Бьязи
ГерманияРальф Рангник
История личных встреч
24.03.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа F. 1-й турАвстрия4 : 1Азербайджан
07.10.2011ЧЕ-2012 - квалификацияГруппа A. 11-й турАзербайджан1 : 4Австрия
08.10.2010ЧЕ-2012 - квалификацияГруппа A. 3-й турАвстрия3 : 0Азербайджан
13.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа F. 7-й тур0 : 2Азербайджан
12.09.2023Товарищеские матчи (сборные) - 2023Товарищеские матчиАзербайджан2 : 1
09.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа F. 5-й турАзербайджан0 : 1
17.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа F. 3-й турАзербайджан1 : 1
27.03.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа F. 2-й тур5 : 0Азербайджан
13.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа F. 7-й турАвстрия2 : 3
12.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа F. 6-й тур1 : 3Австрия
07.09.2023Товарищеские матчи (сборные) - 2023Товарищеские матчиАвстрия1 : 1
20.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа F. 4-й турАвстрия2 : 0
17.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа F. 3-й тур1 : 1Австрия
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В отсутствие сборной России с особым вниманием следим за выступлением представителей бывшего СССР.Лучше всего дела у Казахстана и Армении Четыре команды бывшего СССР реально рвутся на Евро! Расклады на выход из групп 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию отборочного матча к Евро-2024: Азербайджан — Австрия. Это соперники по группе F. Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.

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