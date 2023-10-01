Гибралтар - Ирландия 16 Октября прямая трансляция
Стадион: Алгарве (Сан Жоау да Венда, Португалия), вместимость: 30305
16 Октября 2023 года в 21:45 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа B. 8-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гибралтар - Ирландия, которое состоится 16 Октября 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа B. 8-й тур, оно проводится на стадионе: Алгарве (Сан Жоау да Венда, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Гибралтар
Ирландия
Главные тренеры
|Хулио Сесар Рибас
|Стивен Кенни
История личных встреч
|19.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа B. 4-й тур
|3 : 0
|10.06.2019
|ЧЕ-2020 - квалификация
|Группа D. 4-й тур
|2 : 0
|23.03.2019
|ЧЕ-2020 - квалификация
|Группа D. 1-й тур
|0 : 1
|04.09.2015
|ЧЕ-2016 - квалификация
|Группа D. 7-й тур
|0 : 4
|11.10.2014
|ЧЕ-2016 - квалификация
|Группа D. 2-й тур
|7 : 0
|11.10.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|4 : 0
|10.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа B. 6-й тур
|5 : 0
|06.09.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 0
|19.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа B. 4-й тур
|3 : 0
|16.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа B. 3-й тур
|0 : 3
|13.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа B. 7-й тур
|0 : 2
|10.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа B. 6-й тур
|1 : 2
|07.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа B. 5-й тур
|2 : 0
|19.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа B. 4-й тур
|3 : 0
|16.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа B. 3-й тур
|2 : 1