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Гибралтар - Ирландия 16 Октября прямая трансляция

Стадион: Алгарве (Сан Жоау да Венда, Португалия), вместимость: 30305
16 Октября 2023 года в 21:45 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа B. 8-й тур
Гибралтар
Ирландия

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гибралтар - Ирландия, которое состоится 16 Октября 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа B. 8-й тур, оно проводится на стадионе: Алгарве (Сан Жоау да Венда, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гибралтар
Ирландия
Главные тренеры
УругвайХулио Сесар Рибас
ИрландияСтивен Кенни
История личных встреч
19.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа B. 4-й турИрландия3 : 0Гибралтар
10.06.2019ЧЕ-2020 - квалификацияГруппа D. 4-й турИрландия2 : 0Гибралтар
23.03.2019ЧЕ-2020 - квалификацияГруппа D. 1-й турГибралтар0 : 1Ирландия
04.09.2015ЧЕ-2016 - квалификацияГруппа D. 7-й турГибралтар0 : 4Ирландия
11.10.2014ЧЕ-2016 - квалификацияГруппа D. 2-й турИрландия7 : 0Гибралтар
11.10.2023Товарищеские матчи (сборные) - 2023Товарищеские матчи4 : 0Гибралтар
10.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа B. 6-й тур5 : 0Гибралтар
06.09.2023Товарищеские матчи (сборные) - 2023Товарищеские матчи1 : 0Гибралтар
19.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа B. 4-й турИрландия3 : 0Гибралтар
16.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа B. 3-й турГибралтар0 : 3
13.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа B. 7-й турИрландия0 : 2
10.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа B. 6-й турИрландия1 : 2
07.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа B. 5-й тур2 : 0Ирландия
19.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа B. 4-й турИрландия3 : 0Гибралтар
16.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа B. 3-й тур2 : 1Ирландия

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