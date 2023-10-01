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Люксембург - Словакия 16 Октября прямая трансляция

Стадион: Стад де Люксембург (Люксембург, Люксембург), вместимость: 9386
16 Октября 2023 года в 21:45 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа J. 8-й тур
Люксембург
Словакия

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Люксембург - Словакия, которое состоится 16 Октября 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа J. 8-й тур, оно проводится на стадионе: Стад де Люксембург (Люксембург, Люксембург). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Люксембург
Словакия
Главные тренеры
ЛюксембургЛюк Хольтц
ИталияФранческо Кальцона
История личных встреч
23.03.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа J. 1-й турСловакия0 : 0Люксембург
12.10.2015ЧЕ-2016 - квалификацияГруппа C. 10-й турЛюксембург2 : 4Словакия
27.03.2015ЧЕ-2016 - квалификацияГруппа C. 5-й турСловакия3 : 0Люксембург
09.02.2011Товарищеские матчи (сборные)Февраль 2011Люксембург2 : 1Словакия
13.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа J. 7-й тур1 : 1Люксембург
11.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа J. 6-й тур9 : 0Люксембург
08.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа J. 5-й турЛюксембург3 : 1
20.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа J. 4-й тур0 : 2Люксембург
17.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа J. 3-й турЛюксембург2 : 0
13.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа J. 7-й тур3 : 2Словакия
11.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа J. 6-й турСловакия3 : 0
08.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа J. 5-й турСловакия0 : 1
20.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа J. 4-й тур0 : 1Словакия
17.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа J. 3-й тур1 : 2Словакия

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