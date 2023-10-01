Люксембург - Словакия 16 Октября прямая трансляция
Стадион: Стад де Люксембург (Люксембург, Люксембург), вместимость: 9386
16 Октября 2023 года в 21:45 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа J. 8-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Люксембург - Словакия, которое состоится 16 Октября 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа J. 8-й тур, оно проводится на стадионе: Стад де Люксембург (Люксембург, Люксембург). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Люксембург
Словакия
Главные тренеры
|Люк Хольтц
|Франческо Кальцона
История личных встреч
|23.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа J. 1-й тур
|0 : 0
|12.10.2015
|ЧЕ-2016 - квалификация
|Группа C. 10-й тур
|2 : 4
|27.03.2015
|ЧЕ-2016 - квалификация
|Группа C. 5-й тур
|3 : 0
|09.02.2011
|Товарищеские матчи (сборные)
|Февраль 2011
|2 : 1
|13.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа J. 7-й тур
|1 : 1
|11.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа J. 6-й тур
|9 : 0
|08.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа J. 5-й тур
|3 : 1
|20.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа J. 4-й тур
|0 : 2
|17.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа J. 3-й тур
|2 : 0
|13.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа J. 7-й тур
|3 : 2
|11.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа J. 6-й тур
|3 : 0
|08.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа J. 5-й тур
|0 : 1
|20.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа J. 4-й тур
|0 : 1
|17.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа J. 3-й тур
|1 : 2