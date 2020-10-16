Бельгия - Швеция 16 Октября прямая трансляция
Стадион: Руа Бодуэн - Конинг Будевейн (Брюссель, Бельгия), вместимость: 50093
16 Октября 2023 года в 21:45 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа F. 8-й тур
Главный судья: Маурицио Мариани (Рим, Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бельгия - Швеция, которое состоится 16 Октября 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа F. 8-й тур, оно проводится на стадионе: Руа Бодуэн - Конинг Будевейн (Брюссель, Бельгия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бельгия
Швеция
|13
|вр
|Матц Селс
|21
|зщ
|Тимоти Кастань
|4
|зщ
|Ваут Фас
|5
|зщ
|Ян Вертонген
|3
|зщ
|Артур Теате
|8
|пз
|Юри Тилеманс
|18
|пз
|Орель Мангала
|20
|пз
|Артур Вермерен
|14
|пз
|Доди Лукебакио
|10
|нп
|Ромелу Лукаку
|7
|нп
|Жереми Доку
|1
|вр
|Робин Ольсен
|2
|зщ
|Линус Вальквист
|3
|зщ
|Виктор Линделёф
|11
|зщ
|Густаф Лагербильке
|6
|зщ
|Людвиг Аугустинсон
|8
|пз
|Альбин Экдаль
|20
|пз
|Кристоффер Олссон
|14
|пз
|Йеспер Карлссон
|7
|пз
|Виктор Классон
|21
|нп
|Деян Кулушевски
|17
|нп
|Виктор Дьёкереш
Главные тренеры
|Доменико Тедеско
|Янне Андерссон
История личных встреч
|24.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа F. 1-й тур
|0 : 3
|22.06.2016
|ЧЕ-2016 - финальный раунд
|Группа E
|0 : 1
|01.06.2014
|Контрольные матчи ЧМ-2014
|Контрольные матчи
|0 : 2
|13.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа F. 7-й тур
|2 : 3
|12.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа F. 6-й тур
|5 : 0
|09.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа F. 5-й тур
|0 : 1
|20.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа F. 4-й тур
|0 : 3
|17.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа F. 3-й тур
|1 : 1
|12.10.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|3 : 1
|12.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа F. 6-й тур
|1 : 3
|09.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа F. 5-й тур
|0 : 5
|20.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа F. 4-й тур
|2 : 0
|16.06.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|4 : 1
Текстовая трансляция
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Эден Азар завершил карьеру. У него были варианты с клубами из топ-лиг, но он выбрал другой путь.Почему же стоит грустить? Как же бездарно закончил карьеру Азар. От такого финала безумно грустно 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию отборочного матча к Евро-2024: Бельгия — Швеция. Это соперники по группе F. Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.