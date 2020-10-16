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Бельгия - Швеция 16 Октября прямая трансляция

Стадион: Руа Бодуэн - Конинг Будевейн (Брюссель, Бельгия), вместимость: 50093
16 Октября 2023 года в 21:45 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа F. 8-й тур
Главный судья: Маурицио Мариани (Рим, Италия);
Бельгия
Швеция

Анонс матча
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бельгия - Швеция, которое состоится 16 Октября 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа F. 8-й тур, оно проводится на стадионе: Руа Бодуэн - Конинг Будевейн (Брюссель, Бельгия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бельгия
Швеция
13БельгияврМатц Селс
21БельгиязщТимоти Кастань
4БельгиязщВаут Фас
5БельгиязщЯн Вертонген
3БельгиязщАртур Теате
8БельгияпзЮри Тилеманс
18БельгияпзОрель Мангала
20БельгияпзАртур Вермерен
14БельгияпзДоди Лукебакио
10БельгиянпРомелу Лукаку
7БельгиянпЖереми Доку
1ШвецияврРобин Ольсен
2ШвециязщЛинус Вальквист
3ШвециязщВиктор Линделёф
11ШвециязщГустаф Лагербильке
6ШвециязщЛюдвиг Аугустинсон
8ШвецияпзАльбин Экдаль
20ШвецияпзКристоффер Олссон
14ШвецияпзЙеспер Карлссон
7ШвецияпзВиктор Классон
21ШвециянпДеян Кулушевски
17ШвециянпВиктор Дьёкереш
Главные тренеры
ГерманияДоменико Тедеско
ШвецияЯнне Андерссон
История личных встреч
24.03.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа F. 1-й турШвеция0 : 3Бельгия
22.06.2016ЧЕ-2016 - финальный раундГруппа EШвеция0 : 1Бельгия
01.06.2014Контрольные матчи ЧМ-2014Контрольные матчиШвеция0 : 2Бельгия
13.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа F. 7-й тур2 : 3Бельгия
12.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа F. 6-й турБельгия5 : 0
09.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа F. 5-й тур0 : 1Бельгия
20.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа F. 4-й тур0 : 3Бельгия
17.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа F. 3-й турБельгия1 : 1
12.10.2023Товарищеские матчи (сборные) - 2023Товарищеские матчиШвеция3 : 1
12.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа F. 6-й турШвеция1 : 3
09.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа F. 5-й тур0 : 5Швеция
20.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа F. 4-й тур2 : 0Швеция
16.06.2023Товарищеские матчи (сборные) - 2023Товарищеские матчиШвеция4 : 1
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Эден Азар завершил карьеру. У него были варианты с клубами из топ-лиг, но он выбрал другой путь.Почему же стоит грустить? Как же бездарно закончил карьеру Азар. От такого финала безумно грустно 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию отборочного матча к Евро-2024: Бельгия — Швеция. Это соперники по группе F. Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.

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