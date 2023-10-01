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Греция - Нидерланды 16 Октября прямая трансляция

Стадион: ОПАП Арена (Афины, Греция), вместимость: 33000
16 Октября 2023 года в 21:45 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа B. 8-й тур
Греция
Нидерланды

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Греция - Нидерланды, которое состоится 16 Октября 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа B. 8-й тур, оно проводится на стадионе: ОПАП Арена (Афины, Греция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Греция
Нидерланды
Главные тренеры
УругвайГуставо Пойет
НидерландыРональд Куман
История личных встреч
07.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа B. 5-й турНидерланды3 : 0Греция
01.09.2016Товарищеские матчи (сборные)Товарищеские матчи 1Нидерланды1 : 2Греция
13.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа B. 7-й тур0 : 2Греция
10.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа B. 6-й турГреция5 : 0
07.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа B. 5-й турНидерланды3 : 0Греция
19.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа B. 4-й тур1 : 0Греция
16.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа B. 3-й турГреция2 : 1
13.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа B. 7-й турНидерланды1 : 2
10.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа B. 6-й тур1 : 2Нидерланды
07.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа B. 5-й турНидерланды3 : 0Греция
18.06.2023Лига наций УЕФАЛига A. За 3-е местоНидерланды2 : 3
14.06.2023Лига наций УЕФАЛига A. 1/2 финалаНидерланды2 : 4 ДВ
Текстовая трансляция
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На чемпионат Европы — 2024 могут отобраться сразу несколько команд-сюрпризов!Кто из команд-сенсаций играл на чемпионатах Европы раньше? Самые неожиданные участники в истории Евро. Обидчики России и банда тренера «Спартака» 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию отборочного матча к Евро-2024: Греция — Нидерланды. Это соперники по группе B. Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.

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