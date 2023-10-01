Греция - Нидерланды 16 Октября прямая трансляция
Стадион: ОПАП Арена (Афины, Греция), вместимость: 33000
16 Октября 2023 года в 21:45 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа B. 8-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Греция - Нидерланды, которое состоится 16 Октября 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа B. 8-й тур, оно проводится на стадионе: ОПАП Арена (Афины, Греция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Греция
Нидерланды
Главные тренеры
|Густаво Пойет
|Рональд Куман
История личных встреч
|07.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа B. 5-й тур
|3 : 0
|01.09.2016
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|1 : 2
|13.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа B. 7-й тур
|0 : 2
|10.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа B. 6-й тур
|5 : 0
|07.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа B. 5-й тур
|3 : 0
|19.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа B. 4-й тур
|1 : 0
|16.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа B. 3-й тур
|2 : 1
|13.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа B. 7-й тур
|1 : 2
|10.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа B. 6-й тур
|1 : 2
|07.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа B. 5-й тур
|3 : 0
|18.06.2023
|Лига наций УЕФА
|Лига A. За 3-е место
|2 : 3
|14.06.2023
|Лига наций УЕФА
|Лига A. 1/2 финала
|2 : 4 ДВ
Текстовая трансляция
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На чемпионат Европы — 2024 могут отобраться сразу несколько команд-сюрпризов!Кто из команд-сенсаций играл на чемпионатах Европы раньше? Самые неожиданные участники в истории Евро. Обидчики России и банда тренера «Спартака» 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию отборочного матча к Евро-2024: Греция — Нидерланды. Это соперники по группе B. Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.