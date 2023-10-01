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Босния и Герцеговина - Португалия 16 Октября прямая трансляция

Стадион: Билино Поле (Зеница, Босния и Герцеговина), вместимость: 15292
16 Октября 2023 года в 21:45 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа J. 8-й тур
Босния и Герцеговина
Португалия

Анонс матча
Стартовый состав
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Босния и Герцеговина - Португалия, которое состоится 16 Октября 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа J. 8-й тур, оно проводится на стадионе: Билино Поле (Зеница, Босния и Герцеговина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Босния и Герцеговина
Португалия
Главные тренеры
СербияСаво Милошевич
ИспанияРоберто Мартинес
История личных встреч
17.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа J. 3-й турПортугалия3 : 0Босния и Герцеговина
16.11.2011ЧЕ-2012 - квалификацияПлей-офф. 2-й матчПортугалия6 : 2Босния и Герцеговина
11.11.2011ЧЕ-2012 - квалификацияПлей-офф. 1-й матчБосния и Герцеговина0 : 0Португалия
18.11.2009ЧМ-2010 - ЕвропаПлей-офф. 2-й матчБосния и Герцеговина0 : 1Португалия
14.11.2009ЧМ-2010 - ЕвропаПлей-офф. 1-й матчПортугалия1 : 0Босния и Герцеговина
13.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа J. 7-й тур0 : 2Босния и Герцеговина
11.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа J. 6-й тур1 : 0Босния и Герцеговина
08.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа J. 5-й турБосния и Герцеговина2 : 1
20.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа J. 4-й турБосния и Герцеговина0 : 2
17.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа J. 3-й турПортугалия3 : 0Босния и Герцеговина
13.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа J. 7-й турПортугалия3 : 2
11.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа J. 6-й турПортугалия9 : 0
08.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа J. 5-й тур0 : 1Португалия
20.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа J. 4-й тур0 : 1Португалия
17.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа J. 3-й турПортугалия3 : 0Босния и Герцеговина
Текстовая трансляция
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Сборная Португалии принимала словаков, чтобы взять седьмую победу в семи матчах квалификации Евро-2024 и обеспечить себе досрочный выход на главный континентальный турнир.Мегасенсации со Словакией не случилось, но было близко Роналду спас Португалию! И отправил её на Евро-2024! 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию отборочного матча к Евро-2024: Босния и Герцеговина — Португалия. Это соперники по группе J. Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.

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