Босния и Герцеговина - Португалия 16 Октября прямая трансляция
Стадион: Билино Поле (Зеница, Босния и Герцеговина), вместимость: 15292
16 Октября 2023 года в 21:45 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа J. 8-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Босния и Герцеговина - Португалия, которое состоится 16 Октября 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа J. 8-й тур, оно проводится на стадионе: Билино Поле (Зеница, Босния и Герцеговина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Босния и Герцеговина
Португалия
Главные тренеры
|Саво Милошевич
|Роберто Мартинес
История личных встреч
|17.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа J. 3-й тур
|3 : 0
|16.11.2011
|ЧЕ-2012 - квалификация
|Плей-офф. 2-й матч
|6 : 2
|11.11.2011
|ЧЕ-2012 - квалификация
|Плей-офф. 1-й матч
|0 : 0
|18.11.2009
|ЧМ-2010 - Европа
|Плей-офф. 2-й матч
|0 : 1
|14.11.2009
|ЧМ-2010 - Европа
|Плей-офф. 1-й матч
|1 : 0
|13.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа J. 7-й тур
|0 : 2
|11.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа J. 6-й тур
|1 : 0
|08.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа J. 5-й тур
|2 : 1
|20.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа J. 4-й тур
|0 : 2
|17.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа J. 3-й тур
|3 : 0
|13.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа J. 7-й тур
|3 : 2
|11.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа J. 6-й тур
|9 : 0
|08.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа J. 5-й тур
|0 : 1
|20.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа J. 4-й тур
|0 : 1
|17.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа J. 3-й тур
|3 : 0
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Сборная Португалии принимала словаков, чтобы взять седьмую победу в семи матчах квалификации Евро-2024 и обеспечить себе досрочный выход на главный континентальный турнир.Мегасенсации со Словакией не случилось, но было близко Роналду спас Португалию! И отправил её на Евро-2024! 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию отборочного матча к Евро-2024: Босния и Герцеговина — Португалия. Это соперники по группе J. Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.