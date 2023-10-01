Исландия - Лихтенштейн 16 Октября прямая трансляция
Стадион: Лаугардалсвёллур (Рейкьявик, Исландия), вместимость: 15000
16 Октября 2023 года в 21:45 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа J. 8-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Исландия - Лихтенштейн, которое состоится 16 Октября 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа J. 8-й тур, оно проводится на стадионе: Лаугардалсвёллур (Рейкьявик, Исландия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Исландия
Лихтенштейн
Главные тренеры
|Оге Харейде
|Конрад Фюнфштюк
История личных встреч
|26.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа J. 2-й тур
|0 : 7
|11.10.2021
|ЧМ-2022 - Европа
|Группа J. 8-й тур
|4 : 0
|31.03.2021
|ЧМ-2022 - Европа
|Группа J. 3-й тур
|1 : 4
|06.06.2016
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 2
|4 : 0
|17.10.2007
|ЧЕ-2008 - квалификация
|Группа F. 12-й тур
|3 : 0
|02.06.2007
|ЧЕ-2008 - квалификация
|Группа F. 7-й тур
|1 : 1
|13.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа J. 7-й тур
|1 : 1
|11.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа J. 6-й тур
|1 : 0
|08.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа J. 5-й тур
|3 : 1
|20.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа J. 4-й тур
|0 : 1
|17.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа J. 3-й тур
|1 : 2
|13.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа J. 7-й тур
|0 : 2
|11.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа J. 6-й тур
|3 : 0
|08.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа J. 5-й тур
|2 : 1
|20.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа J. 4-й тур
|0 : 1
|17.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа J. 3-й тур
|2 : 0