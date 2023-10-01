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Исландия - Лихтенштейн 16 Октября прямая трансляция

Стадион: Лаугардалсвёллур (Рейкьявик, Исландия), вместимость: 15000
16 Октября 2023 года в 21:45 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа J. 8-й тур
Исландия
Лихтенштейн

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Исландия - Лихтенштейн, которое состоится 16 Октября 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа J. 8-й тур, оно проводится на стадионе: Лаугардалсвёллур (Рейкьявик, Исландия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Исландия
Лихтенштейн
Главные тренеры
НорвегияОге Харейде
ГерманияКонрад Фюнфштюк
История личных встреч
26.03.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа J. 2-й турЛихтенштейн0 : 7Исландия
11.10.2021ЧМ-2022 - ЕвропаГруппа J. 8-й турИсландия4 : 0Лихтенштейн
31.03.2021ЧМ-2022 - ЕвропаГруппа J. 3-й турЛихтенштейн1 : 4Исландия
06.06.2016Товарищеские матчи (сборные)Товарищеские матчи 2Исландия4 : 0Лихтенштейн
17.10.2007ЧЕ-2008 - квалификацияГруппа F. 12-й турЛихтенштейн3 : 0Исландия
02.06.2007ЧЕ-2008 - квалификацияГруппа F. 7-й турИсландия1 : 1Лихтенштейн
13.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа J. 7-й турИсландия1 : 1
11.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа J. 6-й турИсландия1 : 0
08.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа J. 5-й тур3 : 1Исландия
20.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа J. 4-й турИсландия0 : 1
17.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа J. 3-й турИсландия1 : 2
13.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа J. 7-й турЛихтенштейн0 : 2
11.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа J. 6-й тур3 : 0Лихтенштейн
08.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа J. 5-й тур2 : 1Лихтенштейн
20.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа J. 4-й турЛихтенштейн0 : 1
17.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа J. 3-й тур2 : 0Лихтенштейн

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