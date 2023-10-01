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Украина U21 - Англия U21 16 Октября прямая трансляция

16 Октября 2023 года в 19:30 (+03:00). U21 ЧЕ-2025 - квалификация, Группа F
Украина U21
Англия U21

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Украина U21 - Англия U21, которое состоится 16 Октября 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U21 ЧЕ-2025 - квалификация, Группа F, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Украина U21
Англия U21
Главные тренеры
ИспанияУнаи Мельгоса
ИрландияЛи Карсли
История личных встреч
27.03.2018U21 ЧЕ-2019Группа 4Англия U212 : 1Украина U21
10.11.2017U21 ЧЕ-2019Группа 4Украина U210 : 2Англия U21
12.10.2023U21 ЧЕ-2025 - квалификацияГруппа F0 : 3Украина U21
12.09.2023U21 ЧЕ-2025 - квалификацияГруппа FУкраина U211 : 0
27.09.2022U21 ЧЕ-2023 - квалификацияПлей-оффУкраина U213 : 0
23.09.2022U21 ЧЕ-2023 - квалификацияПлей-офф3 : 2Украина U21
12.06.2022U21 ЧЕ-2023 - квалификацияГруппа 80 : 2Украина U21
12.10.2023U21 ЧЕ-2025 - квалификацияГруппа FАнглия U219 : 1
11.09.2023U21 ЧЕ-2025 - квалификацияГруппа F0 : 3Англия U21
13.06.2022U21 ЧЕ-2023 - квалификацияГруппа 7Англия U211 : 2
10.06.2022U21 ЧЕ-2023 - квалификацияГруппа 70 : 5Англия U21
07.06.2022U21 ЧЕ-2023 - квалификацияГруппа 7Англия U213 : 0
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Вспоминает, кто круто проявил себя на Евро-2023 среди юношей до 19 лет.Некоторые игроки уехали в топ-клубы по ходу юношеского ЧЕ Новый Роналду у Португалии, а у Испании — мечта «Барселоны». Главные звёзды Евро-2023 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию отборочного матча к Евро-2025 (до 21 года): Украина U21 — Англия U21. Это соперники по группе F. Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.

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