Украина U21 - Англия U21 16 Октября прямая трансляция
16 Октября 2023 года в 19:30 (+03:00). U21 ЧЕ-2025 - квалификация, Группа F
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Украина U21 - Англия U21, которое состоится 16 Октября 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U21 ЧЕ-2025 - квалификация, Группа F, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Украина U21
Англия U21
Главные тренеры
|Унаи Мельгоса
|Ли Карсли
История личных встреч
|27.03.2018
|U21 ЧЕ-2019
|Группа 4
|2 : 1
|10.11.2017
|U21 ЧЕ-2019
|Группа 4
|0 : 2
|12.10.2023
|U21 ЧЕ-2025 - квалификация
|Группа F
|0 : 3
|12.09.2023
|U21 ЧЕ-2025 - квалификация
|Группа F
|1 : 0
|27.09.2022
|U21 ЧЕ-2023 - квалификация
|Плей-офф
|3 : 0
|23.09.2022
|U21 ЧЕ-2023 - квалификация
|Плей-офф
|3 : 2
|12.06.2022
|U21 ЧЕ-2023 - квалификация
|Группа 8
|0 : 2
|12.10.2023
|U21 ЧЕ-2025 - квалификация
|Группа F
|9 : 1
|11.09.2023
|U21 ЧЕ-2025 - квалификация
|Группа F
|0 : 3
|13.06.2022
|U21 ЧЕ-2023 - квалификация
|Группа 7
|1 : 2
|10.06.2022
|U21 ЧЕ-2023 - квалификация
|Группа 7
|0 : 5
|07.06.2022
|U21 ЧЕ-2023 - квалификация
|Группа 7
|3 : 0
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