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Оттава Сенаторз - Тампа-Бэй Лайтнинг 16 Октября прямая трансляция

Стадион: Канадиен Тайр-центр (Оттава, Канада), вместимость: 20500
16 Октября 2023 года в 02:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Оттава Сенаторз
Тампа-Бэй Лайтнинг

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Оттава Сенаторз - Тампа-Бэй Лайтнинг, которое состоится 16 Октября 2023 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Канадиен Тайр-центр (Оттава, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Оттава Сенаторз
Оттава
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Главные тренеры
Канада Ди Джей Смит
Канада Джон Купер
История личных встреч
09.04.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз7 : 4Тампа-Бэй Лайтнинг
24.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз7 : 2Тампа-Бэй Лайтнинг
02.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг4 : 3Оттава Сенаторз
02.03.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг5 : 2Оттава Сенаторз
17.12.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг2 : 1Оттава Сенаторз
11.12.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз4 : 0Тампа-Бэй Лайтнинг
06.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз3 : 5Тампа-Бэй Лайтнинг
05.01.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз3 : 5Тампа-Бэй Лайтнинг
18.12.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг4 : 3 ОТОттава Сенаторз
12.10.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз4 : 2Тампа-Бэй Лайтнинг
14.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз5 : 2
12.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 3Оттава Сенаторз
08.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи Оттава Сенаторз4 : 6
06.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи 0 : 3Оттава Сенаторз
03.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи 0 : 3Оттава Сенаторз
15.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 6 : 4Тампа-Бэй Лайтнинг
11.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг5 : 3
08.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи 2 : 4Тампа-Бэй Лайтнинг
06.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи Тампа-Бэй Лайтнинг3 : 6
04.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи Тампа-Бэй Лайтнинг2 : 0

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