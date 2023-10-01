Оттава Сенаторз - Тампа-Бэй Лайтнинг 16 Октября прямая трансляция
Стадион: Канадиен Тайр-центр (Оттава, Канада), вместимость: 20500
16 Октября 2023 года в 02:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Оттава Сенаторз - Тампа-Бэй Лайтнинг, которое состоится 16 Октября 2023 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Канадиен Тайр-центр (Оттава, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Оттава Сенаторз
Оттава
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Главные тренеры
|Ди Джей Смит
|Джон Купер
История личных встреч
|09.04.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 4
|24.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 2
|02.11.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3
|02.03.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|17.12.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1
|11.12.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 0
|06.11.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 5
|05.01.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 5
|18.12.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ
|12.10.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|14.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|12.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 3
|08.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|4 : 6
|06.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|0 : 3
|03.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|0 : 3
|15.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 4
|11.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 3
|08.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|2 : 4
|06.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|3 : 6
|04.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|2 : 0