Анахайм Дакс - Каролина Харрикейнз 16 Октября прямая трансляция
Стадион: Хонда-центр (Анахайм, США), вместимость: 17495
16 Октября 2023 года в 03:30 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Анахайм Дакс - Каролина Харрикейнз, которое состоится 16 Октября 2023 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Хонда-центр (Анахайм, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Анахайм Дакс
Анахайм
Каролина Харрикейнз
Роли
Главные тренеры
|Грег Кронин
|Род Бриндамор
История личных встреч
|26.02.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|07.12.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ
|11.04.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|19.11.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2
|18.01.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2 ОТ
|19.10.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|08.12.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|01.12.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2 ОТ
|12.12.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|30.10.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 Б
|15.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|08.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|7 : 1
|06.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|2 : 4
|04.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|4 : 1
|02.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|4 : 5
|15.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 6 Б
|12.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 3
|07.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|4 : 1
|06.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|5 : 1
|30.09.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|4 : 0