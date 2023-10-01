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Анахайм Дакс - Каролина Харрикейнз 16 Октября прямая трансляция

Стадион: Хонда-центр (Анахайм, США), вместимость: 17495
16 Октября 2023 года в 03:30 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Анахайм Дакс
Каролина Харрикейнз

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Анахайм Дакс - Каролина Харрикейнз, которое состоится 16 Октября 2023 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Хонда-центр (Анахайм, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Анахайм Дакс
Анахайм
Каролина Харрикейнз
Роли
Главные тренеры
США Грег Кронин
Канада Род Бриндамор
История личных встреч
26.02.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз2 : 3Анахайм Дакс
07.12.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс4 : 3 ОТКаролина Харрикейнз
11.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз5 : 2Анахайм Дакс
19.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс1 : 2Каролина Харрикейнз
18.01.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз1 : 2 ОТАнахайм Дакс
19.10.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс4 : 2Каролина Харрикейнз
08.12.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс1 : 4Каролина Харрикейнз
01.12.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз1 : 2 ОТАнахайм Дакс
12.12.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс3 : 2Каролина Харрикейнз
30.10.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз3 : 4 БАнахайм Дакс
15.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 1Анахайм Дакс
08.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи 7 : 1Анахайм Дакс
06.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи Анахайм Дакс2 : 4
04.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи 4 : 1Анахайм Дакс
02.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи 4 : 5Анахайм Дакс
15.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 6 БКаролина Харрикейнз
12.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз5 : 3
07.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи Каролина Харрикейнз4 : 1
06.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи 5 : 1Каролина Харрикейнз
30.09.2023 НХЛ - предсезонные матчи 4 : 0Каролина Харрикейнз

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