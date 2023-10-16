Кения - Россия 16 Октября прямая трансляция

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Сборная России обыграла команду Камеруна (1:0) в товарищеском матче в Москве.Рассказ о победе сборной России над Камеруном: Сборная России показала самый цельный футбол за полтора года. Наконец-то 0'В последние 10–15 лет была популярна тема натурализации для нашей сборной игроков с российскими (советскими) корнями. Как сложились судьбы футболистов, которые по разным причинам так и не стали игроками сборной России?Кто-то уже закончил, а один из игроков претендует на победу в Бундеслиге Как сложились судьбы игроков с русскими корнями, которых хотели натурализовать для сборной 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча: Кения — Россия. Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.