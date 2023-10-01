Финляндия - Казахстан 17 Октября прямая трансляция
Стадион: Олимпийский (Хельсинки, Финляндия), вместимость: 40682
17 Октября 2023 года в 19:00 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа H. 8-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Финляндия - Казахстан, которое состоится 17 Октября 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа H. 8-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпийский (Хельсинки, Финляндия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Финляндия
Казахстан
Главные тренеры
|Маркку Канерва
|Магомед Мусаевич Адиев
История личных встреч
|07.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа H. 5-й тур
|0 : 1
|12.10.2021
|ЧМ-2022 - Европа
|Группа D. 8-й тур
|0 : 2
|04.09.2021
|ЧМ-2022 - Европа
|Группа D. 5-й тур
|1 : 0
|22.08.2007
|ЧЕ-2008 - квалификация
|Группа A. 10-й тур
|2 : 1
|11.10.2006
|ЧЕ-2008 - квалификация
|Группа A. 4-й тур
|0 : 2
|14.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа H. 7-й тур
|3 : 0
|10.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа H. 6-й тур
|0 : 1
|07.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа H. 5-й тур
|0 : 1
|19.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа H. 4-й тур
|6 : 0
|16.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа H. 3-й тур
|2 : 0
|14.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа H. 7-й тур
|3 : 1
|10.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа H. 6-й тур
|1 : 0
|07.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа H. 5-й тур
|0 : 1
|19.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа H. 4-й тур
|0 : 1
|16.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа H. 3-й тур
|0 : 3
Текстовая трансляция
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В отсутствие сборной России с особым вниманием следим за выступлением представителей бывшего СССР.Лучше всего дела у Казахстана и Армении Четыре команды бывшего СССР реально рвутся на Евро! Расклады на выход из групп 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию отборочного матча к Евро-2024: Финляндия — Казахстан. Это соперники по группе H. Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.