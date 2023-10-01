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Финляндия - Казахстан 17 Октября прямая трансляция

Стадион: Олимпийский (Хельсинки, Финляндия), вместимость: 40682
17 Октября 2023 года в 19:00 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа H. 8-й тур
Финляндия
Казахстан

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Финляндия - Казахстан, которое состоится 17 Октября 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа H. 8-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпийский (Хельсинки, Финляндия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Финляндия
Казахстан
Главные тренеры
ФинляндияМаркку Канерва
РоссияМагомед Мусаевич Адиев
История личных встреч
07.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа H. 5-й турКазахстан0 : 1Финляндия
12.10.2021ЧМ-2022 - ЕвропаГруппа D. 8-й турКазахстан0 : 2Финляндия
04.09.2021ЧМ-2022 - ЕвропаГруппа D. 5-й турФинляндия1 : 0Казахстан
22.08.2007ЧЕ-2008 - квалификацияГруппа A. 10-й турФинляндия2 : 1Казахстан
11.10.2006ЧЕ-2008 - квалификацияГруппа A. 4-й турКазахстан0 : 2Финляндия
14.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа H. 7-й тур3 : 0Финляндия
10.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа H. 6-й турФинляндия0 : 1
07.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа H. 5-й турКазахстан0 : 1Финляндия
19.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа H. 4-й турФинляндия6 : 0
16.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа H. 3-й турФинляндия2 : 0
14.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа H. 7-й тур3 : 1Казахстан
10.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа H. 6-й турКазахстан1 : 0
07.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа H. 5-й турКазахстан0 : 1Финляндия
19.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа H. 4-й тур0 : 1Казахстан
16.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа H. 3-й тур0 : 3Казахстан
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В отсутствие сборной России с особым вниманием следим за выступлением представителей бывшего СССР.Лучше всего дела у Казахстана и Армении Четыре команды бывшего СССР реально рвутся на Евро! Расклады на выход из групп 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию отборочного матча к Евро-2024: Финляндия — Казахстан. Это соперники по группе H. Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.

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