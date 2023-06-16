Сан-Марино - Дания 17 Октября прямая трансляция
Стадион: Олимпико ди Серравалле (Серравалле, Сан-Марино), вместимость: 5115
17 Октября 2023 года в 21:45 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа H. 8-й тур
Главный судья: Виктор Копиевский (Кропивницкий, Украина);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сан-Марино - Дания, которое состоится 17 Октября 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа H. 8-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико ди Серравалле (Серравалле, Сан-Марино). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сан-Марино
Дания
|23
|вр
|Элиа Бенедеттини
|2
|зщ
|Алессандро Д'Аддарио
|16
|зщ
|Филиппо Фаббри
|14
|зщ
|Роберто Ди Майо
|6
|зщ
|Данте Росси
|3
|зщ
|Симоне Франчози
|17
|пз
|Алессандро Голинуччи
|22
|пз
|Марчелло Муларони
|19
|пз
|Лоренцо Лаццари
|9
|нп
|Никола Нанни
|7
|нп
|Маттео Витайоли
|1
|вр
|Каспер Шмейхель
|15
|зщ
|Кристиан Нёргор
|13
|зщ
|Расмус Кристенсен
|4
|зщ
|Симон Кьер
|6
|зщ
|Андреас Кристенсен
|5
|зщ
|Йоаким Мехле
|17
|пз
|Роберт Сков
|10
|пз
|Кристиан Эриксен
|23
|пз
|Пьер-Эмиль Хёйбьерг
|19
|нп
|Йонас Винд
|9
|нп
|Расмус Хойлунд
Главные тренеры
|Фабрицио Костантини
|Каспер Юльманн
История личных встреч
|07.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа H. 5-й тур
|4 : 0
|14.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа H. 7-й тур
|3 : 0
|10.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа H. 6-й тур
|0 : 4
|07.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа H. 5-й тур
|4 : 0
|19.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа H. 4-й тур
|6 : 0
|16.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа H. 3-й тур
|0 : 3
|14.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа H. 7-й тур
|3 : 1
|10.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа H. 6-й тур
|0 : 1
|07.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа H. 5-й тур
|4 : 0
|19.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа H. 4-й тур
|1 : 1
|16.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа H. 3-й тур
|1 : 0