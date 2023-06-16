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Сан-Марино - Дания 17 Октября прямая трансляция

Стадион: Олимпико ди Серравалле (Серравалле, Сан-Марино), вместимость: 5115
17 Октября 2023 года в 21:45 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа H. 8-й тур
Главный судья: Виктор Копиевский (Кропивницкий, Украина);
Сан-Марино
Дания

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сан-Марино - Дания, которое состоится 17 Октября 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа H. 8-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико ди Серравалле (Серравалле, Сан-Марино). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сан-Марино
Дания
23Сан-МариноврЭлиа Бенедеттини
2Сан-МаринозщАлессандро Д'Аддарио
16Сан-МаринозщФилиппо Фаббри
14Сан-МаринозщРоберто Ди Майо
6Сан-МаринозщДанте Росси
3Сан-МаринозщСимоне Франчози
17Сан-МаринопзАлессандро Голинуччи
22Сан-МаринопзМарчелло Муларони
19Сан-МаринопзЛоренцо Лаццари
9Сан-МаринонпНикола Нанни
7Сан-МаринонпМаттео Витайоли
1ДанияврКаспер Шмейхель
15ДаниязщКристиан Нёргор
13ДаниязщРасмус Кристенсен
4ДаниязщСимон Кьер
6ДаниязщАндреас Кристенсен
5ДаниязщЙоаким Мехле
17ДанияпзРоберт Сков
10ДанияпзКристиан Эриксен
23ДанияпзПьер-Эмиль Хёйбьерг
19ДаниянпЙонас Винд
9ДаниянпРасмус Хойлунд
Главные тренеры
Сан-МариноФабрицио Костантини
ДанияКаспер Юльманн
История личных встреч
07.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа H. 5-й турДания4 : 0Сан-Марино
14.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа H. 7-й тур3 : 0Сан-Марино
10.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа H. 6-й турСан-Марино0 : 4
07.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа H. 5-й турДания4 : 0Сан-Марино
19.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа H. 4-й тур6 : 0Сан-Марино
16.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа H. 3-й турСан-Марино0 : 3
14.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа H. 7-й турДания3 : 1
10.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа H. 6-й тур0 : 1Дания
07.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа H. 5-й турДания4 : 0Сан-Марино
19.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа H. 4-й тур1 : 1Дания
16.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа H. 3-й турДания1 : 0

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