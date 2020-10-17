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Мальта - Украина 17 Октября прямая трансляция

Стадион: Та-Кали (Та-Кали, Мальта), вместимость: 17797
17 Октября 2023 года в 21:45 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа C. 8-й тур
Мальта
Украина

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мальта - Украина, которое состоится 17 Октября 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа C. 8-й тур, оно проводится на стадионе: Та-Кали (Та-Кали, Мальта). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Мальта
Украина
Главные тренеры
ИталияМикеле Марколини
УкраинаСергей Станиславович Ребров
История личных встреч
19.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа C. 4-й турУкраина1 : 0Мальта
06.06.2017Товарищеские матчи (сборные)Товарищеские матчи 1Украина0 : 1Мальта
14.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа C. 7-й тур4 : 0Мальта
12.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа C. 6-й турМальта0 : 2
06.09.2023Товарищеские матчи (сборные) - 2023Товарищеские матчиМальта1 : 0
19.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа C. 4-й турУкраина1 : 0Мальта
16.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа C. 3-й турМальта0 : 4
14.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа C. 7-й турУкраина2 : 0
12.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа C. 6-й тур2 : 1Украина
09.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа C. 5-й турУкраина1 : 1
19.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа C. 4-й турУкраина1 : 0Мальта
16.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа C. 3-й тур2 : 3Украина
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В отсутствие сборной России с особым вниманием следим за выступлением представителей бывшего СССР.Лучше всего дела у Казахстана и Армении Четыре команды бывшего СССР реально рвутся на Евро! Расклады на выход из групп 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию отборочного матча к Евро-2024: Мальта — Украина. Это соперники по группе C. Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.

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