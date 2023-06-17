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Литва - Венгрия 17 Октября прямая трансляция

17 Октября 2023 года в 21:45 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа G. 8-й тур
Литва
Венгрия

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Литва - Венгрия, которое состоится 17 Октября 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа G. 8-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Литва
Венгрия
Главные тренеры
ЛитваЭдгарас Янкаускас
ИталияМарко Росси
История личных встреч
20.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа G. 4-й турВенгрия2 : 0Литва
05.06.2015Товарищеские матчи (сборные)Товарищеские матчи 1Венгрия4 : 0Литва
14.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа G. 7-й тур0 : 2Литва
10.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа G. 6-й турЛитва1 : 3
07.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа G. 5-й турЛитва2 : 2
20.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа G. 4-й турВенгрия2 : 0Литва
17.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа G. 3-й турЛитва1 : 1
14.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа G. 7-й турВенгрия2 : 1
10.09.2023Товарищеские матчи (сборные) - 2023Товарищеские матчиВенгрия1 : 1
07.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа G. 5-й тур1 : 2Венгрия
20.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа G. 4-й турВенгрия2 : 0Литва
17.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа G. 3-й тур0 : 0Венгрия

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