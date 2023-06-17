Литва - Венгрия 17 Октября прямая трансляция
17 Октября 2023 года в 21:45 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа G. 8-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Литва - Венгрия, которое состоится 17 Октября 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа G. 8-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Литва
Венгрия
Главные тренеры
|Эдгарас Янкаускас
|Марко Росси
История личных встреч
|20.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа G. 4-й тур
|2 : 0
|05.06.2015
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|4 : 0
|14.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа G. 7-й тур
|0 : 2
|10.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа G. 6-й тур
|1 : 3
|07.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа G. 5-й тур
|2 : 2
|20.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа G. 4-й тур
|2 : 0
|17.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа G. 3-й тур
|1 : 1
|14.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа G. 7-й тур
|2 : 1
|10.09.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|07.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа G. 5-й тур
|1 : 2
|20.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа G. 4-й тур
|2 : 0
|17.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа G. 3-й тур
|0 : 0