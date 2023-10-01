Англия - Италия 17 Октября прямая трансляция
Стадион: Уэмбли (Лондон, Англия), вместимость: 90000
17 Октября 2023 года в 21:45 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа C. 8-й тур
Главный судья: Клеман Тюрпен (Уллен, Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Англия - Италия, которое состоится 17 Октября 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа C. 8-й тур, оно проводится на стадионе: Уэмбли (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Англия
Италия
|1
|вр
|Джордан Пикфорд
|2
|зщ
|Кайл Уолкер
|5
|зщ
|Джон Стоунз
|6
|зщ
|Гарри Магуайр
|3
|зщ
|Киран Триппьер
|4
|пз
|Деклан Райс
|10
|пз
|Джуд Беллингем
|8
|нп
|Трент Александер-Арнольд
|7
|нп
|Фил Фоден
|11
|нп
|Маркус Рашфорд
|9
|нп
|Гарри Кейн
|1
|вр
|Джанлуиджи Доннарумма
|2
|зщ
|Джованни Ди Лоренцо
|14
|зщ
|Джанлука Манчини
|23
|зщ
|Алессандро Бастони
|3
|зщ
|Федерико Димарко
|18
|пз
|Николо Барелла
|5
|пз
|Мануэль Локателли
|17
|пз
|Давиде Фраттези
|11
|нп
|Доменико Берарди
|10
|нп
|Джакомо Распадори
|7
|нп
|Мойзе Кин
Главные тренеры
|Гарет Саутгейт
|Лучано Спаллетти
История личных встреч
|23.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа C. 1-й тур
|1 : 2
|23.09.2022
|Лига наций УЕФА
|Лига A. Группа 3. 5-й тур
|1 : 0
|11.06.2022
|Лига наций УЕФА
|Лига A. Группа 3. 3-й тур
|0 : 0
|11.07.2021
|ЧЕ-2020 - финальный раунд
|Финал
|1 : 1 3 : 2
|27.03.2018
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|1 : 1
|31.03.2015
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|1 : 1
|15.06.2014
|ЧМ-2014 - финальный раунд
|Группа D. 1-й тур
|1 : 2
|15.08.2012
|Товарищеские матчи (сборные)
|Август 2012
|2 : 1
|24.06.2012
|ЧЕ-2012 - финальный раунд
|1/4 финала
|0 : 0 2 : 4
|13.10.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 0
|12.09.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 3
|09.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа C. 5-й тур
|1 : 1
|19.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа C. 4-й тур
|7 : 0
|16.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа C. 3-й тур
|0 : 4
|14.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа C. 7-й тур
|4 : 0
|12.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа C. 6-й тур
|2 : 1
|09.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа C. 5-й тур
|1 : 1
|18.06.2023
|Лига наций УЕФА
|Лига A. За 3-е место
|2 : 3
|15.06.2023
|Лига наций УЕФА
|Лига A. 1/2 финала
|2 : 1
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В последние часы главная тема итальянских медиа — скандал со ставками.Влипли Тонали и Дзаньоло Скандалище в Италии! Двух звёзд выдернули из сборной из-за ставок 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию отборочного матча к Евро-2024: Англия — Италия. Это соперники по группе C. Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.