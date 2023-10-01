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Англия - Италия 17 Октября прямая трансляция

Стадион: Уэмбли (Лондон, Англия), вместимость: 90000
17 Октября 2023 года в 21:45 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа C. 8-й тур
Главный судья: Клеман Тюрпен (Уллен, Франция);
Англия
Италия

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Англия - Италия, которое состоится 17 Октября 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа C. 8-й тур, оно проводится на стадионе: Уэмбли (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Англия
Италия
1АнглияврДжордан Пикфорд
2АнглиязщКайл Уолкер
5АнглиязщДжон Стоунз
6АнглиязщГарри Магуайр
3АнглиязщКиран Триппьер
4АнглияпзДеклан Райс
10АнглияпзДжуд Беллингем
8АнглиянпТрент Александер-Арнольд
7АнглиянпФил Фоден
11АнглиянпМаркус Рашфорд
9АнглиянпГарри Кейн
1ИталияврДжанлуиджи Доннарумма
2ИталиязщДжованни Ди Лоренцо
14ИталиязщДжанлука Манчини
23ИталиязщАлессандро Бастони
3ИталиязщФедерико Димарко
18ИталияпзНиколо Барелла
5ИталияпзМануэль Локателли
17ИталияпзДавиде Фраттези
11ИталиянпДоменико Берарди
10ИталиянпДжакомо Распадори
7ИталиянпМойзе Кин
Главные тренеры
АнглияГарет Саутгейт
ИталияЛучано Спаллетти
История личных встреч
23.03.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа C. 1-й турИталия1 : 2Англия
23.09.2022Лига наций УЕФАЛига A. Группа 3. 5-й турИталия1 : 0Англия
11.06.2022Лига наций УЕФАЛига A. Группа 3. 3-й турАнглия0 : 0Италия
11.07.2021ЧЕ-2020 - финальный раундФиналИталия1 : 1 3 : 2Англия
27.03.2018Товарищеские матчи (сборные)Товарищеские матчи 1Англия1 : 1Италия
31.03.2015Товарищеские матчи (сборные)Товарищеские матчи 1Италия1 : 1Англия
15.06.2014ЧМ-2014 - финальный раундГруппа D. 1-й турАнглия1 : 2Италия
15.08.2012Товарищеские матчи (сборные)Август 2012Англия2 : 1Италия
24.06.2012ЧЕ-2012 - финальный раунд1/4 финалаАнглия0 : 0 2 : 4Италия
13.10.2023Товарищеские матчи (сборные) - 2023Товарищеские матчиАнглия1 : 0
12.09.2023Товарищеские матчи (сборные) - 2023Товарищеские матчи1 : 3Англия
09.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа C. 5-й тур1 : 1Англия
19.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа C. 4-й турАнглия7 : 0
16.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа C. 3-й тур0 : 4Англия
14.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа C. 7-й турИталия4 : 0
12.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа C. 6-й турИталия2 : 1
09.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа C. 5-й тур1 : 1Италия
18.06.2023Лига наций УЕФАЛига A. За 3-е место2 : 3Италия
15.06.2023Лига наций УЕФАЛига A. 1/2 финала2 : 1Италия
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В последние часы главная тема итальянских медиа — скандал со ставками.Влипли Тонали и Дзаньоло Скандалище в Италии! Двух звёзд выдернули из сборной из-за ставок 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию отборочного матча к Евро-2024: Англия — Италия. Это соперники по группе C. Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.

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