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Сербия - Черногория 17 Октября прямая трансляция

Стадион: Райко Митич (Белград, Сербия), вместимость: 51862
17 Октября 2023 года в 21:45 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа G. 8-й тур
Сербия
Черногория

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сербия - Черногория, которое состоится 17 Октября 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа G. 8-й тур, оно проводится на стадионе: Райко Митич (Белград, Сербия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сербия
Черногория
Главные тренеры
СербияДраган Стойкович
ЧерногорияМиодраг Радулович
История личных встреч
27.03.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа G. 2-й турЧерногория0 : 2Сербия
17.11.2018Лига наций УЕФАЛига C. Группа 4. 5-й турСербия2 : 1Черногория
11.10.2018Лига наций УЕФАЛига C. Группа 4. 3-й турЧерногория0 : 2Сербия
14.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа G. 7-й тур2 : 1Сербия
10.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа G. 6-й тур1 : 3Сербия
07.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа G. 5-й турСербия1 : 2
20.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа G. 4-й тур1 : 1Сербия
16.06.2023Товарищеские матчи (сборные) - 2023Товарищеские матчиСербия3 : 2
12.10.2023Товарищеские матчи (сборные) - 2023Товарищеские матчиЧерногория3 : 2
10.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа G. 6-й турЧерногория2 : 1
07.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа G. 5-й тур2 : 2Черногория
20.06.2023Товарищеские матчи (сборные) - 2023Товарищеские матчиЧерногория1 : 4
17.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа G. 3-й турЧерногория0 : 0

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