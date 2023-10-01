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Албания - Болгария 17 Октября прямая трансляция

17 Октября 2023 года в 19:00 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) - 2023, Товарищеские матчи
Албания
Болгария

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Албания - Болгария, которое состоится 17 Октября 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные) - 2023, Товарищеские матчи, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Албания
Болгария
История личных встреч
17.10.2007 ЧЕ-2008 - квалификация Группа G. 12-й тур Албания1 : 1Болгария
28.03.2007 ЧЕ-2008 - квалификация Группа G. 6-й тур Болгария0 : 0Албания
12.10.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа E. 7-й тур Албания3 : 0
10.09.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа E. 6-й тур Албания2 : 0
07.09.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа E. 5-й тур 1 : 1Албания
20.06.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа E. 4-й тур 1 : 3Албания
17.06.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа E. 3-й тур Албания2 : 0
14.10.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа G. 7-й тур Болгария0 : 2
10.09.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа G. 6-й тур 2 : 1Болгария
07.09.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи Болгария0 : 1
20.06.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа G. 4-й тур Болгария1 : 1
17.06.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа G. 3-й тур 1 : 1Болгария

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