Албания - Болгария 17 Октября прямая трансляция
17 Октября 2023 года в 19:00 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) - 2023, Товарищеские матчи
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Албания - Болгария, которое состоится 17 Октября 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные) - 2023, Товарищеские матчи, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Албания
Болгария
История личных встреч
|17.10.2007
|ЧЕ-2008 - квалификация
|Группа G. 12-й тур
|1 : 1
|28.03.2007
|ЧЕ-2008 - квалификация
|Группа G. 6-й тур
|0 : 0
|12.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа E. 7-й тур
|3 : 0
|10.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа E. 6-й тур
|2 : 0
|07.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа E. 5-й тур
|1 : 1
|20.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа E. 4-й тур
|1 : 3
|17.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа E. 3-й тур
|2 : 0
|14.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа G. 7-й тур
|0 : 2
|10.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа G. 6-й тур
|2 : 1
|07.09.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|0 : 1
|20.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа G. 4-й тур
|1 : 1
|17.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа G. 3-й тур
|1 : 1