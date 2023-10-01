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Франция - Шотландия 17 Октября прямая трансляция

Стадион: Пьер-Моруа (Вильнёв-д'Аск, Франция), вместимость: 50083
17 Октября 2023 года в 22:00 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) - 2023, Товарищеские матчи
Главный судья: Тобиас Штилер (Гамбург, Германия);
Франция
Шотландия

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Франция - Шотландия, которое состоится 17 Октября 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные) - 2023, Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Пьер-Моруа (Вильнёв-д'Аск, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Франция
Шотландия
1 Франция вр Брис Самба
4 Франция зщ Мало Гюсто
2 Франция зщ Бенжамен Павар
5 Франция зщ Кастелло Люкеба
22 Франция зщ Тео Эрнандес
18 Франция пз Юссуф Фофана
6 Франция пз Эдуарду Камавинга
7 Франция пз Антуан Гризманн
20 Франция пз Кингсли Коман
11 Франция нп Усман Дембеле
9 Франция нп Оливье Жиру
1 Шотландия вр Ангус Ганн
22 Шотландия зщ Нейтан Паттерсон
13 Шотландия зщ Джек Хендри
16 Шотландия зщ Скотт Маккенна
15 Шотландия зщ Райан Портеус
2 Шотландия зщ Аарон Хики
7 Шотландия пз Джон Макгинн
4 Шотландия пз Скотт Мактоминей
14 Шотландия пз Билли Гилмор
17 Шотландия пз Стюарт Армстронг
10 Шотландия нп Че Адамс
Главные тренеры
Франция Дидье Дешам
Шотландия Стив Кларк
История личных встреч
04.06.2016 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Франция3 : 0Шотландия
12.09.2007 ЧЕ-2008 - квалификация Группа B. 10-й тур Франция0 : 1Шотландия
07.10.2006 ЧЕ-2008 - квалификация Группа B. 3-й тур Шотландия1 : 0Франция
13.10.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа B. 7-й тур 1 : 2Франция
12.09.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи 2 : 1Франция
07.09.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа B. 5-й тур Франция2 : 0
19.06.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа B. 4-й тур Франция1 : 0
16.06.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа B. 3-й тур 0 : 3Франция
12.10.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа A. 7-й тур 2 : 0Шотландия
12.09.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи Шотландия1 : 3
08.09.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа A. 5-й тур 0 : 3Шотландия
20.06.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа A. 4-й тур Шотландия2 : 0
17.06.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа A. 3-й тур 1 : 2Шотландия

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