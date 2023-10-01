Франция - Шотландия 17 Октября прямая трансляция
Стадион: Пьер-Моруа (Вильнёв-д'Аск, Франция), вместимость: 50083
17 Октября 2023 года в 22:00 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) - 2023, Товарищеские матчи
Главный судья: Тобиас Штилер (Гамбург, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Франция - Шотландия, которое состоится 17 Октября 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные) - 2023, Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Пьер-Моруа (Вильнёв-д'Аск, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Франция
Шотландия
|1
|вр
|Брис Самба
|4
|зщ
|Мало Гюсто
|2
|зщ
|Бенжамен Павар
|5
|зщ
|Кастелло Люкеба
|22
|зщ
|Тео Эрнандес
|18
|пз
|Юссуф Фофана
|6
|пз
|Эдуарду Камавинга
|7
|пз
|Антуан Гризманн
|20
|пз
|Кингсли Коман
|11
|нп
|Усман Дембеле
|9
|нп
|Оливье Жиру
|1
|вр
|Ангус Ганн
|22
|зщ
|Нейтан Паттерсон
|13
|зщ
|Джек Хендри
|16
|зщ
|Скотт Маккенна
|15
|зщ
|Райан Портеус
|2
|зщ
|Аарон Хики
|7
|пз
|Джон Макгинн
|4
|пз
|Скотт Мактоминей
|14
|пз
|Билли Гилмор
|17
|пз
|Стюарт Армстронг
|10
|нп
|Че Адамс
Главные тренеры
|Дидье Дешам
|Стив Кларк
История личных встреч
|04.06.2016
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|3 : 0
|12.09.2007
|ЧЕ-2008 - квалификация
|Группа B. 10-й тур
|0 : 1
|07.10.2006
|ЧЕ-2008 - квалификация
|Группа B. 3-й тур
|1 : 0
|13.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа B. 7-й тур
|1 : 2
|12.09.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 1
|07.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа B. 5-й тур
|2 : 0
|19.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа B. 4-й тур
|1 : 0
|16.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа B. 3-й тур
|0 : 3
|12.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа A. 7-й тур
|2 : 0
|12.09.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 3
|08.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа A. 5-й тур
|0 : 3
|20.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа A. 4-й тур
|2 : 0
|17.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа A. 3-й тур
|1 : 2