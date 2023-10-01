Коламбус Блю Джекетс - Детройт Ред Уингз 17 Октября прямая трансляция
Стадион: Нейшнвайд-Арена (Коламбус, США), вместимость: 19115
17 Октября 2023 года в 02:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Коламбус Блю Джекетс - Детройт Ред Уингз, которое состоится 17 Октября 2023 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Нейшнвайд-Арена (Коламбус, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Детройт Ред Уингз
Детройт
Главные тренеры
|Паскаль Венсан
|Дерек Лалонд
История личных встреч
|15.01.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4
|05.12.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|20.11.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 6
|10.04.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 5 ОТ
|16.11.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 3
|20.10.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|07.10.2021
|НХЛ - предсезонные матчи
|НХЛ - предсезонные матчи
|4 : 2
|03.10.2021
|НХЛ - предсезонные матчи
|НХЛ - предсезонные матчи
|5 : 1
|09.05.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4 ОТ
|08.05.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|15.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 3
|13.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|08.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|2 : 4
|06.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|2 : 4
|05.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|5 : 3
|15.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 4
|13.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3
|08.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|4 : 3
|06.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|4 : 3 ОТ
|05.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|1 : 2