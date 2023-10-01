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Коламбус Блю Джекетс - Детройт Ред Уингз 17 Октября прямая трансляция

Стадион: Нейшнвайд-Арена (Коламбус, США), вместимость: 19115
17 Октября 2023 года в 02:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Коламбус Блю Джекетс
Детройт Ред Уингз

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Коламбус Блю Джекетс - Детройт Ред Уингз, которое состоится 17 Октября 2023 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Нейшнвайд-Арена (Коламбус, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Детройт Ред Уингз
Детройт
Главные тренеры
Канада Паскаль Венсан
США Дерек Лалонд
История личных встреч
15.01.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз3 : 4Коламбус Блю Джекетс
05.12.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс2 : 4Детройт Ред Уингз
20.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс1 : 6Детройт Ред Уингз
10.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз4 : 5 ОТКоламбус Блю Джекетс
16.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс5 : 3Детройт Ред Уингз
20.10.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз4 : 1Коламбус Блю Джекетс
07.10.2021 НХЛ - предсезонные матчи НХЛ - предсезонные матчи Коламбус Блю Джекетс4 : 2Детройт Ред Уингз
03.10.2021 НХЛ - предсезонные матчи НХЛ - предсезонные матчи Детройт Ред Уингз5 : 1Коламбус Блю Джекетс
09.05.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс5 : 4 ОТДетройт Ред Уингз
08.05.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс2 : 5Детройт Ред Уингз
15.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс5 : 3
13.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс2 : 4
08.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи 2 : 4Коламбус Блю Джекетс
06.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи Коламбус Блю Джекетс2 : 4
05.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи Коламбус Блю Джекетс5 : 3
15.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз6 : 4
13.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 3Детройт Ред Уингз
08.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи Детройт Ред Уингз4 : 3
06.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи 4 : 3 ОТДетройт Ред Уингз
05.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи 1 : 2Детройт Ред Уингз

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