Вашингтон Кэпиталз - Калгари Флэймз 17 Октября прямая трансляция
Стадион: Кэпитал Уан-Арена (Вашингтон, США), вместимость: 18573
17 Октября 2023 года в 02:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Вашингтон Кэпиталз - Калгари Флэймз, которое состоится 17 Октября 2023 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Кэпитал Уан-Арена (Вашингтон, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Калгари Флэймз
Калгари
Главные тренеры
|Спенсер Карбери
|Райан Хаска
История личных встреч
|04.12.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|25.11.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 0
|09.03.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 5
|23.10.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 ОТ
|04.11.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|23.10.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 5
|02.02.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3
|27.10.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 Б
|21.11.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|30.10.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1
|14.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 4
|08.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|2 : 4
|06.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|2 : 4
|04.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|4 : 5 ОТ
|01.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|5 : 2
|15.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|12.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 3
|07.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|3 : 1
|05.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|7 : 2
|03.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|5 : 4