23:36 ()
Свернуть список

Вашингтон Кэпиталз - Калгари Флэймз 17 Октября прямая трансляция

Стадион: Кэпитал Уан-Арена (Вашингтон, США), вместимость: 18573
17 Октября 2023 года в 02:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Вашингтон Кэпиталз
Калгари Флэймз

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Вашингтон Кэпиталз - Калгари Флэймз, которое состоится 17 Октября 2023 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Кэпитал Уан-Арена (Вашингтон, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Калгари Флэймз
Калгари
Главные тренеры
Канада Спенсер Карбери
Канада Райан Хаска
История личных встреч
04.12.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз5 : 2Вашингтон Кэпиталз
25.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз3 : 0Калгари Флэймз
09.03.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз4 : 5Вашингтон Кэпиталз
23.10.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз3 : 4 ОТКалгари Флэймз
04.11.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз4 : 2Калгари Флэймз
23.10.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз3 : 5Вашингтон Кэпиталз
02.02.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз4 : 3Калгари Флэймз
27.10.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз3 : 4 БВашингтон Кэпиталз
21.11.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз1 : 4Калгари Флэймз
30.10.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз2 : 1Вашингтон Кэпиталз
14.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз0 : 4
08.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи Вашингтон Кэпиталз2 : 4
06.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи 2 : 4Вашингтон Кэпиталз
04.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи 4 : 5 ОТВашингтон Кэпиталз
01.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи 5 : 2Вашингтон Кэпиталз
15.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 2Калгари Флэймз
12.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз5 : 3
07.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи 3 : 1Калгари Флэймз
05.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи 7 : 2Калгари Флэймз
03.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи Калгари Флэймз5 : 4

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close