Торонто Мэйпл Лифс - Чикаго Блэкхоукс 17 Октября прямая трансляция
Стадион: Скотиабанк-Арена (Торонто, Канада), вместимость: 20270
17 Октября 2023 года в 02:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Торонто Мэйпл Лифс - Чикаго Блэкхоукс, которое состоится 17 Октября 2023 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Скотиабанк-Арена (Торонто, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Главные тренеры
|Шелдон Киф
|Люк Ричардсон
История личных встреч
|20.02.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 3
|16.02.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|12.12.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4
|28.10.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 ОТ
|19.01.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 6
|11.11.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4
|14.03.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 5
|08.10.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 7 ОТ
|25.01.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 ОТ
|10.10.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ
|15.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 4
|12.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 5 Б
|08.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|4 : 3
|06.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|4 : 3 ОТ
|03.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|4 : 5 ОТ
|15.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|12.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|11.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|08.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|5 : 3
|06.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|2 : 3 Б