23:36 ()
Свернуть список

Торонто Мэйпл Лифс - Чикаго Блэкхоукс 17 Октября прямая трансляция

Стадион: Скотиабанк-Арена (Торонто, Канада), вместимость: 20270
17 Октября 2023 года в 02:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Торонто Мэйпл Лифс
Чикаго Блэкхоукс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Торонто Мэйпл Лифс - Чикаго Блэкхоукс, которое состоится 17 Октября 2023 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Скотиабанк-Арена (Торонто, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Главные тренеры
Канада Шелдон Киф
Канада Люк Ричардсон
История личных встреч
20.02.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс5 : 3Торонто Мэйпл Лифс
16.02.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс5 : 2Чикаго Блэкхоукс
12.12.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс5 : 4Чикаго Блэкхоукс
28.10.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс2 : 3 ОТТоронто Мэйпл Лифс
19.01.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс2 : 6Чикаго Блэкхоукс
11.11.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс5 : 4Торонто Мэйпл Лифс
14.03.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс4 : 5Чикаго Блэкхоукс
08.10.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс6 : 7 ОТТоронто Мэйпл Лифс
25.01.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс2 : 3 ОТТоронто Мэйпл Лифс
10.10.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс4 : 3 ОТЧикаго Блэкхоукс
15.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс7 : 4
12.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс6 : 5 Б
08.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи 4 : 3Торонто Мэйпл Лифс
06.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи Торонто Мэйпл Лифс4 : 3 ОТ
03.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи Торонто Мэйпл Лифс4 : 5 ОТ
15.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 2Чикаго Блэкхоукс
12.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 1Чикаго Блэкхоукс
11.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 4Чикаго Блэкхоукс
08.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи 5 : 3Чикаго Блэкхоукс
06.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи Чикаго Блэкхоукс2 : 3 Б

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close