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Нью-Йорк Рейнджерс - Аризона Койотс 17 Октября прямая трансляция

Стадион: Мэдисон Сквер Гарден (Нью-Йорк, США), вместимость: 18006
17 Октября 2023 года в 02:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Нью-Йорк Рейнджерс
Аризона Койотс

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Статистика встреч
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Нью-Йорк Рейнджерс - Аризона Койотс, которое состоится 17 Октября 2023 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Мэдисон Сквер Гарден (Нью-Йорк, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Аризона Койотс
Глендейл
Главные тренеры
США Питер Лавиолетт
Канада Андре Туриньи
История личных встреч
14.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс4 : 1Аризона Койотс
31.10.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс2 : 3Нью-Йорк Рейнджерс
23.01.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс7 : 3Аризона Койотс
16.12.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс2 : 3Нью-Йорк Рейнджерс
23.10.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс2 : 3 ОТАризона Койотс
07.01.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс5 : 0Нью-Йорк Рейнджерс
15.12.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс3 : 4 ОТАризона Койотс
07.01.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс1 : 2 БНью-Йорк Рейнджерс
27.10.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс5 : 2Аризона Койотс
30.12.2016 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс3 : 6Нью-Йорк Рейнджерс
15.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 3Нью-Йорк Рейнджерс
13.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 5Нью-Йорк Рейнджерс
06.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи Нью-Йорк Рейнджерс1 : 3
05.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи 5 : 2Нью-Йорк Рейнджерс
01.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи 5 : 3Нью-Йорк Рейнджерс
14.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 4 БАризона Койотс
08.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи Аризона Койотс7 : 1
06.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи 2 : 4Аризона Койотс
02.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи Аризона Койотс4 : 5
30.09.2023 НХЛ - предсезонные матчи 3 : 1Аризона Койотс

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