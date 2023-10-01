Нью-Йорк Рейнджерс - Аризона Койотс 17 Октября прямая трансляция
Стадион: Мэдисон Сквер Гарден (Нью-Йорк, США), вместимость: 18006
17 Октября 2023 года в 02:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Нью-Йорк Рейнджерс - Аризона Койотс, которое состоится 17 Октября 2023 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Мэдисон Сквер Гарден (Нью-Йорк, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Аризона Койотс
Глендейл
Главные тренеры
|Питер Лавиолетт
|Андре Туриньи
История личных встреч
|14.11.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|31.10.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|23.01.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 3
|16.12.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|23.10.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 ОТ
|07.01.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 0
|15.12.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 ОТ
|07.01.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2 Б
|27.10.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|30.12.2016
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 6
|15.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 3
|13.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 5
|06.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|1 : 3
|05.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|5 : 2
|01.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|5 : 3
|14.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 Б
|08.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|7 : 1
|06.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|2 : 4
|02.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|4 : 5
|30.09.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|3 : 1