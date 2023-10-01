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Нью-Джерси Дэвилз - Флорида Пантерз 17 Октября прямая трансляция

Стадион: Пруденшиал-центр (Ньюарк, США), вместимость: 17625
17 Октября 2023 года в 02:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Нью-Джерси Дэвилз
Флорида Пантерз

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Нью-Джерси Дэвилз - Флорида Пантерз, которое состоится 17 Октября 2023 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Пруденшиал-центр (Ньюарк, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Флорида Пантерз
Санрайз
Главные тренеры
Канада Линди Рафф
Канада Пол Морис
История личных встреч
19.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз4 : 2Нью-Джерси Дэвилз
22.12.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз2 : 4Нью-Джерси Дэвилз
18.12.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз2 : 4Флорида Пантерз
02.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз6 : 7 ОТФлорида Пантерз
19.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз4 : 1Нью-Джерси Дэвилз
10.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз7 : 3Флорида Пантерз
12.02.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз3 : 5Флорида Пантерз
14.10.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз4 : 6Флорида Пантерз
07.04.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз3 : 4 ОТНью-Джерси Дэвилз
27.11.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз4 : 3 ОТНью-Джерси Дэвилз
14.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз3 : 4 Б
13.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз4 : 3
07.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи 0 : 3Нью-Джерси Дэвилз
05.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи Нью-Джерси Дэвилз5 : 2
03.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи Нью-Джерси Дэвилз6 : 5
14.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 6 : 4Флорида Пантерз
13.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 0Флорида Пантерз
08.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи Флорида Пантерз2 : 4
06.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи 3 : 6Флорида Пантерз
04.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи 2 : 0Флорида Пантерз

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