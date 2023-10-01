Нью-Джерси Дэвилз - Флорида Пантерз 17 Октября прямая трансляция
Стадион: Пруденшиал-центр (Ньюарк, США), вместимость: 17625
17 Октября 2023 года в 02:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Нью-Джерси Дэвилз - Флорида Пантерз, которое состоится 17 Октября 2023 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Пруденшиал-центр (Ньюарк, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Флорида Пантерз
Санрайз
Главные тренеры
|Линди Рафф
|Пол Морис
История личных встреч
|19.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|22.12.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|18.12.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|02.04.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 7 ОТ
|19.11.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|10.11.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 3
|12.02.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 5
|14.10.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 6
|07.04.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 ОТ
|27.11.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ
|14.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 Б
|13.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3
|07.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|0 : 3
|05.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|5 : 2
|03.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|6 : 5
|14.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 4
|13.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 0
|08.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|2 : 4
|06.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|3 : 6
|04.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|2 : 0