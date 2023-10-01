23:36 ()
Свернуть список

Филадельфия Флайерз - Ванкувер Кэнакс 18 Октября прямая трансляция

Стадион: Уэллс Фарго-центр (Филадельфия, США), вместимость: 20011
18 Октября 2023 года в 01:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Филадельфия Флайерз
Ванкувер Кэнакс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Филадельфия Флайерз - Ванкувер Кэнакс, которое состоится 18 Октября 2023 года в 01:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Уэллс Фарго-центр (Филадельфия, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Главные тренеры
США Джон Торторелла
Канада Рик Токкет
История личных встреч
19.02.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс6 : 2Филадельфия Флайерз
15.10.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз3 : 2Ванкувер Кэнакс
29.10.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс1 : 2Филадельфия Флайерз
16.10.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз4 : 5 БВанкувер Кэнакс
26.11.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз2 : 1Ванкувер Кэнакс
13.10.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс3 : 2 БФиладельфия Флайерз
05.02.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз2 : 1Ванкувер Кэнакс
16.12.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс5 : 1Филадельфия Флайерз
08.12.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс1 : 4Филадельфия Флайерз
22.11.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз2 : 5Ванкувер Кэнакс
14.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 2Филадельфия Флайерз
13.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 4Филадельфия Флайерз
06.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи Филадельфия Флайерз5 : 2
03.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи Филадельфия Флайерз3 : 1
01.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи Филадельфия Флайерз2 : 3 ОТ
15.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 4Ванкувер Кэнакс
12.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс8 : 1
07.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи Ванкувер Кэнакс3 : 1
05.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи Ванкувер Кэнакс1 : 2
01.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи Ванкувер Кэнакс5 : 2

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close