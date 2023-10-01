Филадельфия Флайерз - Ванкувер Кэнакс 18 Октября прямая трансляция
Стадион: Уэллс Фарго-центр (Филадельфия, США), вместимость: 20011
18 Октября 2023 года в 01:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Филадельфия Флайерз - Ванкувер Кэнакс, которое состоится 18 Октября 2023 года в 01:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Уэллс Фарго-центр (Филадельфия, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Главные тренеры
|Джон Торторелла
|Рик Токкет
История личных встреч
|19.02.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 2
|15.10.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|29.10.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2
|16.10.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 5 Б
|26.11.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1
|13.10.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 Б
|05.02.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1
|16.12.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 1
|08.12.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|22.11.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|14.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|13.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|06.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|5 : 2
|03.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|3 : 1
|01.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|2 : 3 ОТ
|15.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4
|12.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|8 : 1
|07.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|3 : 1
|05.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|1 : 2
|01.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|5 : 2