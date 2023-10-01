Казахстан U21 - Испания U21 17 Октября прямая трансляция
17 Октября 2023 года в 16:30 (+03:00). U21 ЧЕ-2025 - квалификация, Группа B
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Казахстан U21 - Испания U21, которое состоится 17 Октября 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U21 ЧЕ-2025 - квалификация, Группа B, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Казахстан U21
Испания U21
Главные тренеры
|Кайрат Нурдаулетов
|Санти Дения
История личных встреч
|11.09.2023
|U21 ЧЕ-2025 - квалификация
|Группа B
|1 : 0
|07.09.2023
|U21 ЧЕ-2025 - квалификация
|Группа B
|2 : 0
|24.09.2022
|Товарищеские матчи U21 - 2022
|Товарищеские матчи U21
|2 : 1
|10.06.2022
|U21 ЧЕ-2023 - квалификация
|Группа 9
|0 : 0
|04.06.2022
|U21 ЧЕ-2023 - квалификация
|Группа 9
|3 : 0
|11.09.2023
|U21 ЧЕ-2025 - квалификация
|Группа B
|1 : 0
|08.09.2023
|U21 ЧЕ-2025 - квалификация
|Группа B
|0 : 6
|07.06.2022
|U21 ЧЕ-2023 - квалификация
|Группа 3
|7 : 1
|03.06.2022
|U21 ЧЕ-2023 - квалификация
|Группа 3
|0 : 6
|29.03.2022
|U21 ЧЕ-2023 - квалификация
|Группа 3
|2 : 3