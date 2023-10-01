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Казахстан U21 - Испания U21 17 Октября прямая трансляция

17 Октября 2023 года в 16:30 (+03:00). U21 ЧЕ-2025 - квалификация, Группа B
Казахстан U21
Испания U21

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Казахстан U21 - Испания U21, которое состоится 17 Октября 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U21 ЧЕ-2025 - квалификация, Группа B, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Казахстан U21
Испания U21
Главные тренеры
Казахстан Кайрат Нурдаулетов
Испания Санти Дения
История личных встреч
11.09.2023 U21 ЧЕ-2025 - квалификация Группа B 1 : 0Казахстан U21
07.09.2023 U21 ЧЕ-2025 - квалификация Группа B 2 : 0Казахстан U21
24.09.2022 Товарищеские матчи U21 - 2022 Товарищеские матчи U21 2 : 1Казахстан U21
10.06.2022 U21 ЧЕ-2023 - квалификация Группа 9 0 : 0Казахстан U21
04.06.2022 U21 ЧЕ-2023 - квалификация Группа 9 3 : 0Казахстан U21
11.09.2023 U21 ЧЕ-2025 - квалификация Группа B Испания U211 : 0
08.09.2023 U21 ЧЕ-2025 - квалификация Группа B 0 : 6Испания U21
07.06.2022 U21 ЧЕ-2023 - квалификация Группа 3 Испания U217 : 1
03.06.2022 U21 ЧЕ-2023 - квалификация Группа 3 0 : 6Испания U21
29.03.2022 U21 ЧЕ-2023 - квалификация Группа 3 2 : 3Испания U21

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