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Румыния U21 - Финляндия U21 17 Октября прямая трансляция

17 Октября 2023 года в 18:00 (+03:00). U21 ЧЕ-2025 - квалификация, Группа E
Румыния U21
Финляндия U21

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Румыния U21 - Финляндия U21, которое состоится 17 Октября 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U21 ЧЕ-2025 - квалификация, Группа E, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Румыния U21
Финляндия U21
Главные тренеры
Румыния Даниэл Панку
Финляндия Мика Лехкосуо
История личных встреч
13.10.2023 U21 ЧЕ-2025 - квалификация Группа E Румыния U212 : 0
12.09.2023 U21 ЧЕ-2025 - квалификация Группа E 3 : 2Румыния U21
27.06.2019 U21 ЧЕ-2019 1/2 финала 4 : 2Румыния U21
24.06.2019 U21 ЧЕ-2019 Группа C 0 : 0Румыния U21
21.06.2019 U21 ЧЕ-2019 Группа C 2 : 4Румыния U21
13.10.2023 U21 ЧЕ-2025 - квалификация Группа E Финляндия U214 : 1
12.09.2023 U21 ЧЕ-2025 - квалификация Группа E Финляндия U211 : 2
10.06.2022 U21 ЧЕ-2023 - квалификация Группа 1 Финляндия U210 : 2
07.06.2022 U21 ЧЕ-2023 - квалификация Группа 1 Финляндия U213 : 0
03.06.2022 U21 ЧЕ-2023 - квалификация Группа 1 2 : 3Финляндия U21

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