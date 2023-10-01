Румыния U21 - Финляндия U21 17 Октября прямая трансляция
17 Октября 2023 года в 18:00 (+03:00). U21 ЧЕ-2025 - квалификация, Группа E
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Румыния U21 - Финляндия U21, которое состоится 17 Октября 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U21 ЧЕ-2025 - квалификация, Группа E, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Румыния U21
Финляндия U21
Главные тренеры
|Даниэл Панку
|Мика Лехкосуо
История личных встреч
|13.10.2023
|U21 ЧЕ-2025 - квалификация
|Группа E
|2 : 0
|12.09.2023
|U21 ЧЕ-2025 - квалификация
|Группа E
|3 : 2
|27.06.2019
|U21 ЧЕ-2019
|1/2 финала
|4 : 2
|24.06.2019
|U21 ЧЕ-2019
|Группа C
|0 : 0
|21.06.2019
|U21 ЧЕ-2019
|Группа C
|2 : 4
|13.10.2023
|U21 ЧЕ-2025 - квалификация
|Группа E
|4 : 1
|12.09.2023
|U21 ЧЕ-2025 - квалификация
|Группа E
|1 : 2
|10.06.2022
|U21 ЧЕ-2023 - квалификация
|Группа 1
|0 : 2
|07.06.2022
|U21 ЧЕ-2023 - квалификация
|Группа 1
|3 : 0
|03.06.2022
|U21 ЧЕ-2023 - квалификация
|Группа 1
|2 : 3