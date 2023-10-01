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Грузия U21 - Швеция U21 17 Октября прямая трансляция

17 Октября 2023 года в 18:00 (+03:00). U21 ЧЕ-2025 - квалификация, Группа C
Грузия U21
Швеция U21

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Грузия U21 - Швеция U21, которое состоится 17 Октября 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U21 ЧЕ-2025 - квалификация, Группа C, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Грузия U21
Швеция U21
Главные тренеры
Грузия Рамаз Сванадзе
Швеция Даниэль Бекстрём
История личных встреч
03.06.2016 U21 ЧЕ-2017 Группа 6 Швеция U213 : 2Грузия U21
17.11.2015 U21 ЧЕ-2017 Группа 6 Грузия U210 : 1Швеция U21
12.10.2023 U21 ЧЕ-2025 - квалификация Группа C Грузия U210 : 3
12.09.2023 U21 ЧЕ-2025 - квалификация Группа C 0 : 1Грузия U21
06.09.2023 U21 ЧЕ-2025 - квалификация Группа C Грузия U212 : 0
16.10.2018 U21 ЧЕ-2019 Группа 3 3 : 0Грузия U21
12.10.2018 U21 ЧЕ-2019 Группа 3 1 : 2Грузия U21
13.10.2023 U21 ЧЕ-2025 - квалификация Группа C Швеция U214 : 0
08.09.2023 U21 ЧЕ-2025 - квалификация Группа C Швеция U210 : 1
19.06.2023 U21 ЧЕ-2025 - квалификация Группа C 0 : 5Швеция U21
09.06.2022 U21 ЧЕ-2023 - квалификация Группа 6 Швеция U211 : 1
02.06.2022 U21 ЧЕ-2023 - квалификация Группа 6 0 : 3Швеция U21

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