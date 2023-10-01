Хорватия U21 - Беларусь U21 17 Октября прямая трансляция
17 Октября 2023 года в 18:30 (+03:00). U21 ЧЕ-2025 - квалификация, Группа G
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хорватия U21 - Беларусь U21, которое состоится 17 Октября 2023 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U21 ЧЕ-2025 - квалификация, Группа G, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Хорватия U21
Беларусь U21
Главные тренеры
|Драган Скочич
|Сергей Михайлович Ясинский
История личных встреч
|10.09.2018
|U21 ЧЕ-2019
|Группа 1
|0 : 4
|05.10.2017
|U21 ЧЕ-2019
|Группа 1
|2 : 1
|13.10.2023
|U21 ЧЕ-2025 - квалификация
|Группа G
|2 : 2
|12.09.2023
|U21 ЧЕ-2025 - квалификация
|Группа G
|2 : 4
|27.09.2022
|U21 ЧЕ-2023 - квалификация
|Плей-офф
|2 : 1 4 : 5
|23.09.2022
|U21 ЧЕ-2023 - квалификация
|Плей-офф
|2 : 1
|08.06.2022
|U21 ЧЕ-2023 - квалификация
|Группа 1
|0 : 4
|13.10.2023
|U21 ЧЕ-2025 - квалификация
|Группа G
|6 : 1
|12.09.2023
|U21 ЧЕ-2025 - квалификация
|Группа G
|0 : 5
|07.09.2023
|U21 ЧЕ-2025 - квалификация
|Группа G
|2 : 3
|20.06.2023
|U21 ЧЕ-2025 - квалификация
|Группа G
|1 : 1
|28.03.2023
|U21 ЧЕ-2025 - квалификация
|Группа G
|1 : 1