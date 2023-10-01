12:18 ()
Свернуть список

Хорватия U21 - Беларусь U21 17 Октября прямая трансляция

17 Октября 2023 года в 18:30 (+03:00). U21 ЧЕ-2025 - квалификация, Группа G
Хорватия U21
Беларусь U21

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хорватия U21 - Беларусь U21, которое состоится 17 Октября 2023 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U21 ЧЕ-2025 - квалификация, Группа G, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Хорватия U21
Беларусь U21
Главные тренеры
Хорватия Драган Скочич
Беларусь Сергей Михайлович Ясинский
История личных встреч
10.09.2018 U21 ЧЕ-2019 Группа 1 Беларусь U210 : 4Хорватия U21
05.10.2017 U21 ЧЕ-2019 Группа 1 Хорватия U212 : 1Беларусь U21
13.10.2023 U21 ЧЕ-2025 - квалификация Группа G 2 : 2Хорватия U21
12.09.2023 U21 ЧЕ-2025 - квалификация Группа G 2 : 4Хорватия U21
27.09.2022 U21 ЧЕ-2023 - квалификация Плей-офф 2 : 1 4 : 5Хорватия U21
23.09.2022 U21 ЧЕ-2023 - квалификация Плей-офф Хорватия U212 : 1
08.06.2022 U21 ЧЕ-2023 - квалификация Группа 1 0 : 4Хорватия U21
13.10.2023 U21 ЧЕ-2025 - квалификация Группа G 6 : 1Беларусь U21
12.09.2023 U21 ЧЕ-2025 - квалификация Группа G Беларусь U210 : 5
07.09.2023 U21 ЧЕ-2025 - квалификация Группа G Беларусь U212 : 3
20.06.2023 U21 ЧЕ-2025 - квалификация Группа G 1 : 1Беларусь U21
28.03.2023 U21 ЧЕ-2025 - квалификация Группа G 1 : 1Беларусь U21

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close