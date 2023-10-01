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Болгария U21 - Косово U21 17 Октября прямая трансляция

17 Октября 2023 года в 18:30 (+03:00). U21 ЧЕ-2025 - квалификация, Группа D
Болгария U21
Косово U21

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Болгария U21 - Косово U21, которое состоится 17 Октября 2023 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U21 ЧЕ-2025 - квалификация, Группа D, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Болгария U21
Косово U21
Главные тренеры
Болгария Александар Димитров
Косово Африм Товерлани
История личных встреч
13.10.2023 U21 ЧЕ-2025 - квалификация Группа D Болгария U212 : 3
12.09.2023 U21 ЧЕ-2025 - квалификация Группа D Болгария U211 : 0
07.09.2023 U21 ЧЕ-2025 - квалификация Группа D 1 : 1Болгария U21
11.06.2022 U21 ЧЕ-2023 - квалификация Группа 5 1 : 1Болгария U21
04.06.2022 U21 ЧЕ-2023 - квалификация Группа 5 1 : 0Болгария U21
12.09.2023 U21 ЧЕ-2025 - квалификация Группа D Косово U210 : 3
08.09.2023 U21 ЧЕ-2025 - квалификация Группа D 3 : 0Косово U21
20.06.2023 U21 ЧЕ-2025 - квалификация Группа D Косово U212 : 0
13.06.2022 U21 ЧЕ-2023 - квалификация Группа 7 1 : 1Косово U21
10.06.2022 U21 ЧЕ-2023 - квалификация Группа 7 Косово U210 : 5

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