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Италия U21 - Норвегия U21 17 Октября прямая трансляция

17 Октября 2023 года в 18:45 (+03:00). U21 ЧЕ-2025 - квалификация, Группа A
Италия U21
Норвегия U21

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Италия U21 - Норвегия U21, которое состоится 17 Октября 2023 года в 18:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U21 ЧЕ-2025 - квалификация, Группа A, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Италия U21
Норвегия U21
Главные тренеры
Италия Кармине Нунциата
Норвегия Ян Педер Ялланн
История личных встреч
12.09.2023 U21 ЧЕ-2025 - квалификация Группа A 0 : 2Италия U21
08.09.2023 U21 ЧЕ-2025 - квалификация Группа A 0 : 0Италия U21
14.06.2022 U21 ЧЕ-2023 - квалификация Группа 6 Италия U214 : 1
09.06.2022 U21 ЧЕ-2023 - квалификация Группа 6 1 : 1Италия U21
06.06.2022 U21 ЧЕ-2023 - квалификация Группа 6 0 : 3Италия U21
12.09.2023 U21 ЧЕ-2025 - квалификация Группа A Норвегия U217 : 0
07.09.2023 U21 ЧЕ-2025 - квалификация Группа A 0 : 7Норвегия U21
14.06.2022 U21 ЧЕ-2023 - квалификация Группа 1 Норвегия U212 : 1
10.06.2022 U21 ЧЕ-2023 - квалификация Группа 1 0 : 2Норвегия U21
03.06.2022 U21 ЧЕ-2023 - квалификация Группа 1 Норвегия U213 : 2

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