Италия U21 - Норвегия U21 17 Октября прямая трансляция
17 Октября 2023 года в 18:45 (+03:00). U21 ЧЕ-2025 - квалификация, Группа A
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Италия U21 - Норвегия U21, которое состоится 17 Октября 2023 года в 18:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U21 ЧЕ-2025 - квалификация, Группа A, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Италия U21
Норвегия U21
Главные тренеры
|Кармине Нунциата
|Ян Педер Ялланн
История личных встреч
|12.09.2023
|U21 ЧЕ-2025 - квалификация
|Группа A
|0 : 2
|08.09.2023
|U21 ЧЕ-2025 - квалификация
|Группа A
|0 : 0
|14.06.2022
|U21 ЧЕ-2023 - квалификация
|Группа 6
|4 : 1
|09.06.2022
|U21 ЧЕ-2023 - квалификация
|Группа 6
|1 : 1
|06.06.2022
|U21 ЧЕ-2023 - квалификация
|Группа 6
|0 : 3
|12.09.2023
|U21 ЧЕ-2025 - квалификация
|Группа A
|7 : 0
|07.09.2023
|U21 ЧЕ-2025 - квалификация
|Группа A
|0 : 7
|14.06.2022
|U21 ЧЕ-2023 - квалификация
|Группа 1
|2 : 1
|10.06.2022
|U21 ЧЕ-2023 - квалификация
|Группа 1
|0 : 2
|03.06.2022
|U21 ЧЕ-2023 - квалификация
|Группа 1
|3 : 2