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Венгрия U21 - Бельгия U21 17 Октября прямая трансляция

17 Октября 2023 года в 18:45 (+03:00). U21 ЧЕ-2025 - квалификация, Группа B
Венгрия U21
Бельгия U21

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Венгрия U21 - Бельгия U21, которое состоится 17 Октября 2023 года в 18:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U21 ЧЕ-2025 - квалификация, Группа B, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Венгрия U21
Бельгия U21
Главные тренеры
Венгрия Зольтан Гера
Бельгия Гилл Свертс
История личных встреч
11.09.2018 U21 ЧЕ-2019 Группа 6 Венгрия U210 : 3Бельгия U21
26.03.2018 U21 ЧЕ-2019 Группа 6 Бельгия U213 : 0Венгрия U21
13.10.2023 U21 ЧЕ-2025 - квалификация Группа B 3 : 1Венгрия U21
12.09.2023 U21 ЧЕ-2025 - квалификация Группа B 0 : 3Венгрия U21
07.09.2023 U21 ЧЕ-2025 - квалификация Группа B Венгрия U212 : 0
07.06.2022 U21 ЧЕ-2023 - квалификация Группа 2 0 : 2Венгрия U21
03.06.2022 U21 ЧЕ-2023 - квалификация Группа 2 4 : 0Венгрия U21
13.10.2023 U21 ЧЕ-2025 - квалификация Группа B 0 : 2Бельгия U21
11.09.2023 U21 ЧЕ-2025 - квалификация Группа B Бельгия U211 : 0
05.06.2022 U21 ЧЕ-2023 - квалификация Группа 9 Бельгия U210 : 0
29.03.2022 U21 ЧЕ-2023 - квалификация Группа 9 1 : 1Бельгия U21
16.11.2021 U21 ЧЕ-2023 - квалификация Группа 9 0 : 2Бельгия U21

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