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Польша U21 - Эстония U21 17 Октября прямая трансляция

17 Октября 2023 года в 19:00 (+03:00). U21 ЧЕ-2025 - квалификация, Группа D
Польша U21
Эстония U21

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Польша U21 - Эстония U21, которое состоится 17 Октября 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U21 ЧЕ-2025 - квалификация, Группа D, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Польша U21
Эстония U21
Главные тренеры
Польша Михал Пробеж
Эстония Сандер Пост
История личных встреч
12.09.2023 U21 ЧЕ-2025 - квалификация Группа D Эстония U210 : 1Польша U21
12.09.2023 U21 ЧЕ-2025 - квалификация Группа D Эстония U210 : 1Польша U21
08.09.2023 U21 ЧЕ-2025 - квалификация Группа D Польша U213 : 0
07.06.2022 U21 ЧЕ-2023 - квалификация Группа 2 Польша U211 : 2
02.06.2022 U21 ЧЕ-2023 - квалификация Группа 2 0 : 5Польша U21
29.03.2022 U21 ЧЕ-2023 - квалификация Группа 2 Польша U211 : 1
12.09.2023 U21 ЧЕ-2025 - квалификация Группа D Эстония U210 : 1Польша U21
07.09.2023 U21 ЧЕ-2025 - квалификация Группа D Эстония U211 : 1
20.06.2023 U21 ЧЕ-2025 - квалификация Группа D 2 : 0Эстония U21
08.06.2022 U21 ЧЕ-2023 - квалификация Группа 1 Эстония U210 : 4
03.06.2022 U21 ЧЕ-2023 - квалификация Группа 1 Эстония U210 : 5

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