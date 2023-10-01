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Чехия U21 - Дания U21 17 Октября прямая трансляция

17 Октября 2023 года в 19:00 (+03:00). U21 ЧЕ-2025 - квалификация, Группа I
Чехия U21
Дания U21

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Чехия U21 - Дания U21, которое состоится 17 Октября 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U21 ЧЕ-2025 - квалификация, Группа I, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Чехия U21
Дания U21
Главные тренеры
Чехия Ян Сухопарек
Дания Стеффен Хёйер
История личных встреч
24.06.2017 U21 ЧЕ-2017 Группа C Чехия U212 : 4Дания U21
13.10.2023 U21 ЧЕ-2025 - квалификация Группа I Чехия U211 : 1
12.09.2023 U21 ЧЕ-2025 - квалификация Группа I 2 : 1Чехия U21
27.09.2022 U21 ЧЕ-2023 - квалификация Плей-офф Чехия U210 : 0
23.09.2022 U21 ЧЕ-2023 - квалификация Плей-офф 1 : 2Чехия U21
13.06.2022 U21 ЧЕ-2023 - квалификация Группа 7 Чехия U217 : 0
20.06.2023 U21 ЧЕ-2025 - квалификация Группа I Дания U212 : 2
16.06.2023 U21 ЧЕ-2025 - квалификация Группа I 1 : 2Дания U21
27.09.2022 U21 ЧЕ-2023 - квалификация Плей-офф Дания U212 : 1 4 : 5
23.09.2022 U21 ЧЕ-2023 - квалификация Плей-офф 2 : 1Дания U21
14.06.2022 U21 ЧЕ-2023 - квалификация Группа 9 Дания U213 : 2

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