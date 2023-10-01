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Словения U21 - Австрия U21 17 Октября прямая трансляция

17 Октября 2023 года в 19:00 (+03:00). U21 ЧЕ-2025 - квалификация, Группа H
Словения U21
Австрия U21

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Словения U21 - Австрия U21, которое состоится 17 Октября 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U21 ЧЕ-2025 - квалификация, Группа H, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Словения U21
Австрия U21
Главные тренеры
Словения Миленко Ачимович
Австрия Вернер Грегорич
История личных встреч
13.10.2023 U21 ЧЕ-2025 - квалификация Группа H 0 : 3Словения U21
11.09.2023 U21 ЧЕ-2025 - квалификация Группа H Словения U210 : 4
07.09.2023 U21 ЧЕ-2025 - квалификация Группа H 1 : 2Словения U21
13.06.2022 U21 ЧЕ-2023 - квалификация Группа 7 1 : 2Словения U21
09.06.2022 U21 ЧЕ-2023 - квалификация Группа 7 Словения U212 : 0
12.09.2023 U21 ЧЕ-2025 - квалификация Группа H Австрия U212 : 0
07.09.2023 U21 ЧЕ-2025 - квалификация Группа H 1 : 1Австрия U21
03.06.2022 U21 ЧЕ-2023 - квалификация Группа 1 Австрия U212 : 3
29.03.2022 U21 ЧЕ-2023 - квалификация Группа 1 Австрия U212 : 1
25.03.2022 U21 ЧЕ-2023 - квалификация Группа 1 0 : 0Австрия U21

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