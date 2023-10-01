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Франция U21 - Кипр U21 17 Октября прямая трансляция

17 Октября 2023 года в 19:30 (+03:00). U21 ЧЕ-2025 - квалификация, Группа H
Франция U21
Кипр U21

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Франция U21 - Кипр U21, которое состоится 17 Октября 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U21 ЧЕ-2025 - квалификация, Группа H, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Франция U21
Кипр U21
Главные тренеры
Франция Тьерри Анри
Кипр Константинос Макридис
История личных встреч
13.10.2023 U21 ЧЕ-2025 - квалификация Группа H 1 : 2Франция U21
11.09.2023 U21 ЧЕ-2025 - квалификация Группа H 0 : 4Франция U21
09.06.2022 U21 ЧЕ-2023 - квалификация Группа 8 3 : 3Франция U21
06.06.2022 U21 ЧЕ-2023 - квалификация Группа 8 1 : 4Франция U21
02.06.2022 U21 ЧЕ-2023 - квалификация Группа 8 Франция U212 : 0
13.10.2023 U21 ЧЕ-2025 - квалификация Группа H Кипр U210 : 3
07.09.2023 U21 ЧЕ-2025 - квалификация Группа H Кипр U211 : 1
11.06.2022 U21 ЧЕ-2023 - квалификация Группа 4 5 : 0Кипр U21
06.06.2022 U21 ЧЕ-2023 - квалификация Группа 4 Кипр U213 : 0
01.06.2022 U21 ЧЕ-2023 - квалификация Группа 4 2 : 0Кипр U21

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