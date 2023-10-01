Франция U21 - Кипр U21 17 Октября прямая трансляция
17 Октября 2023 года в 19:30 (+03:00). U21 ЧЕ-2025 - квалификация, Группа H
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Франция U21 - Кипр U21, которое состоится 17 Октября 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U21 ЧЕ-2025 - квалификация, Группа H, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Франция U21
Кипр U21
Главные тренеры
|Тьерри Анри
|Константинос Макридис
История личных встреч
|13.10.2023
|U21 ЧЕ-2025 - квалификация
|Группа H
|1 : 2
|11.09.2023
|U21 ЧЕ-2025 - квалификация
|Группа H
|0 : 4
|09.06.2022
|U21 ЧЕ-2023 - квалификация
|Группа 8
|3 : 3
|06.06.2022
|U21 ЧЕ-2023 - квалификация
|Группа 8
|1 : 4
|02.06.2022
|U21 ЧЕ-2023 - квалификация
|Группа 8
|2 : 0
|13.10.2023
|U21 ЧЕ-2025 - квалификация
|Группа H
|0 : 3
|07.09.2023
|U21 ЧЕ-2025 - квалификация
|Группа H
|1 : 1
|11.06.2022
|U21 ЧЕ-2023 - квалификация
|Группа 4
|5 : 0
|06.06.2022
|U21 ЧЕ-2023 - квалификация
|Группа 4
|3 : 0
|01.06.2022
|U21 ЧЕ-2023 - квалификация
|Группа 4
|2 : 0