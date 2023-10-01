Монреаль Канадиенс - Миннесота Уайлд 18 Октября прямая трансляция
Стадион: Белл-центр (Монреаль, Канада), вместимость: 21105
18 Октября 2023 года в 02:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Монреаль Канадиенс - Миннесота Уайлд, которое состоится 18 Октября 2023 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Белл-центр (Монреаль, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Главные тренеры
|Мартен Сан-Луи
|Дин Эвасон
История личных встреч
|02.11.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|26.10.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 3
|20.04.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 2
|25.01.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|8 : 2
|21.10.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3
|18.10.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 0
|08.01.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 1
|12.12.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 1
|10.11.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 3
|03.11.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 3
|15.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|12.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 5 Б
|08.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|4 : 6
|03.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|4 : 5 ОТ
|01.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|1 : 3
|15.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 4
|13.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 0
|08.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|4 : 0
|06.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|2 : 3 Б
|01.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|3 : 2 ОТ