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Монреаль Канадиенс - Миннесота Уайлд 18 Октября прямая трансляция

Стадион: Белл-центр (Монреаль, Канада), вместимость: 21105
18 Октября 2023 года в 02:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Монреаль Канадиенс
Миннесота Уайлд

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Монреаль Канадиенс - Миннесота Уайлд, которое состоится 18 Октября 2023 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Белл-центр (Монреаль, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Главные тренеры
Канада Мартен Сан-Луи
Канада Дин Эвасон
История личных встреч
02.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд4 : 1Монреаль Канадиенс
26.10.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Монреаль Канадиенс1 : 3Миннесота Уайлд
20.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Монреаль Канадиенс0 : 2Миннесота Уайлд
25.01.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд8 : 2Монреаль Канадиенс
21.10.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд4 : 3Монреаль Канадиенс
18.10.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Монреаль Канадиенс4 : 0Миннесота Уайлд
08.01.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Монреаль Канадиенс0 : 1Миннесота Уайлд
12.12.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд7 : 1Монреаль Канадиенс
10.11.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Монреаль Канадиенс0 : 3Миннесота Уайлд
03.11.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд6 : 3Монреаль Канадиенс
15.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Монреаль Канадиенс3 : 2
12.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 6 : 5 БМонреаль Канадиенс
08.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи 4 : 6Монреаль Канадиенс
03.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи 4 : 5 ОТМонреаль Канадиенс
01.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи Монреаль Канадиенс1 : 3
15.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 7 : 4Миннесота Уайлд
13.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд2 : 0
08.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи Миннесота Уайлд4 : 0
06.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи 2 : 3 БМиннесота Уайлд
01.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи Миннесота Уайлд3 : 2 ОТ

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