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Нью-Йорк Айлендерс - Аризона Койотс 18 Октября прямая трансляция

Стадион: Ю-Би-Эс-Арена (Элмонт, США), вместимость: 17255
18 Октября 2023 года в 02:30 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Нью-Йорк Айлендерс
Аризона Койотс

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Нью-Йорк Айлендерс - Аризона Койотс, которое состоится 18 Октября 2023 года в 02:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Ю-Би-Эс-Арена (Элмонт, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Аризона Койотс
Глендейл
Главные тренеры
Канада Лэйн Ламберт
Канада Андре Туриньи
История личных встреч
17.12.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс5 : 4Нью-Йорк Айлендерс
11.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс0 : 2Аризона Койотс
22.01.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс4 : 0Аризона Койотс
24.10.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс0 : 3Нью-Йорк Айлендерс
18.02.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс2 : 1Нью-Йорк Айлендерс
25.10.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс4 : 2Аризона Койотс
24.03.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс2 : 0Аризона Койотс
19.12.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс1 : 3Нью-Йорк Айлендерс
23.01.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс3 : 2 ОТНью-Йорк Айлендерс
25.10.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс5 : 3Аризона Койотс
15.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс3 : 2
07.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи Нью-Йорк Айлендерс0 : 3
06.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи 5 : 2Нью-Йорк Айлендерс
03.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи 6 : 5Нью-Йорк Айлендерс
01.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи Нью-Йорк Айлендерс5 : 3
17.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 1Аризона Койотс
14.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 4 БАризона Койотс
08.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи Аризона Койотс7 : 1
06.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи 2 : 4Аризона Койотс
02.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи Аризона Койотс4 : 5

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