Нью-Йорк Айлендерс - Аризона Койотс 18 Октября прямая трансляция
Стадион: Ю-Би-Эс-Арена (Элмонт, США), вместимость: 17255
18 Октября 2023 года в 02:30 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Нью-Йорк Айлендерс - Аризона Койотс, которое состоится 18 Октября 2023 года в 02:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Ю-Би-Эс-Арена (Элмонт, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Аризона Койотс
Глендейл
Главные тренеры
|Лэйн Ламберт
|Андре Туриньи
История личных встреч
|17.12.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4
|11.11.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 2
|22.01.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 0
|24.10.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 3
|18.02.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1
|25.10.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|24.03.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 0
|19.12.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 3
|23.01.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 ОТ
|25.10.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 3
|15.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|07.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|0 : 3
|06.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|5 : 2
|03.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|6 : 5
|01.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|5 : 3
|17.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1
|14.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 Б
|08.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|7 : 1
|06.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|2 : 4
|02.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|4 : 5