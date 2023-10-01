Баффало Сэйбрз - Тампа-Бэй Лайтнинг 18 Октября прямая трансляция
Стадион: Кибэнк-центр (Баффало, США), вместимость: 19070
18 Октября 2023 года в 02:30 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Баффало Сэйбрз - Тампа-Бэй Лайтнинг, которое состоится 18 Октября 2023 года в 02:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Кибэнк-центр (Баффало, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Баффало Сэйбрз
Баффало
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Главные тренеры
|Дон Гранато
|Джон Купер
История личных встреч
|04.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 3
|24.02.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 6 ОТ
|29.11.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 6 ОТ
|06.11.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 3
|11.04.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 0
|12.01.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 6
|26.10.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 1
|01.01.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 6
|26.11.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|09.11.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 3
|15.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|13.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 5
|07.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|4 : 7
|05.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|5 : 3
|30.09.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|4 : 3
|16.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|15.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 4
|11.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 3
|08.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|2 : 4
|06.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|3 : 6