00:32 ()
Свернуть список

Баффало Сэйбрз - Тампа-Бэй Лайтнинг 18 Октября прямая трансляция

Стадион: Кибэнк-центр (Баффало, США), вместимость: 19070
18 Октября 2023 года в 02:30 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Баффало Сэйбрз
Тампа-Бэй Лайтнинг

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Баффало Сэйбрз - Тампа-Бэй Лайтнинг, которое состоится 18 Октября 2023 года в 02:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Кибэнк-центр (Баффало, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Баффало Сэйбрз
Баффало
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Главные тренеры
США Дон Гранато
Канада Джон Купер
История личных встреч
04.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз5 : 3Тампа-Бэй Лайтнинг
24.02.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг5 : 6 ОТБаффало Сэйбрз
29.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз5 : 6 ОТТампа-Бэй Лайтнинг
06.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг5 : 3Баффало Сэйбрз
11.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг5 : 0Баффало Сэйбрз
12.01.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз1 : 6Тампа-Бэй Лайтнинг
26.10.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз5 : 1Тампа-Бэй Лайтнинг
01.01.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз4 : 6Тампа-Бэй Лайтнинг
26.11.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг5 : 2Баффало Сэйбрз
09.11.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг5 : 3Баффало Сэйбрз
15.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 2Баффало Сэйбрз
13.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз1 : 5
07.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи Баффало Сэйбрз4 : 7
05.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи 5 : 3Баффало Сэйбрз
30.09.2023 НХЛ - предсезонные матчи Баффало Сэйбрз4 : 3
16.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 2Тампа-Бэй Лайтнинг
15.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 6 : 4Тампа-Бэй Лайтнинг
11.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг5 : 3
08.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи 2 : 4Тампа-Бэй Лайтнинг
06.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи Тампа-Бэй Лайтнинг3 : 6

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close