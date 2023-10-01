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Виннипег Джетс - Лос-Анджелес Кингз 18 Октября прямая трансляция

Стадион: Канада Лайф-центр (Виннипег, Канада), вместимость: 15325
18 Октября 2023 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Виннипег Джетс
Лос-Анджелес Кингз

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Виннипег Джетс - Лос-Анджелес Кингз, которое состоится 18 Октября 2023 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Канада Лайф-центр (Виннипег, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Виннипег Джетс
Виннипег
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Главные тренеры
Канада Рик Боунесс
Канада Тодд Маклеллан
История личных встреч
25.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз4 : 1Виннипег Джетс
01.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс5 : 6 БЛос-Анджелес Кингз
28.10.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз4 : 6Виннипег Джетс
03.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс2 : 3Лос-Анджелес Кингз
14.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс3 : 2 ОТЛос-Анджелес Кингз
29.10.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз2 : 3Виннипег Джетс
19.02.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс6 : 3Лос-Анджелес Кингз
01.12.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз2 : 1Виннипег Джетс
23.10.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс2 : 3Лос-Анджелес Кингз
19.03.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз2 : 3Виннипег Джетс
14.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс6 : 4
12.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 3Виннипег Джетс
06.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи Виннипег Джетс0 : 3
03.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи 5 : 4Виннипег Джетс
30.09.2023 НХЛ - предсезонные матчи 3 : 1Виннипег Джетс
15.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз5 : 6 Б
12.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз2 : 5
07.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи Лос-Анджелес Кингз4 : 7
06.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи Лос-Анджелес Кингз4 : 3 ОТ
04.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи Лос-Анджелес Кингз4 : 1

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