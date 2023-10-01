Виннипег Джетс - Лос-Анджелес Кингз 18 Октября прямая трансляция
Стадион: Канада Лайф-центр (Виннипег, Канада), вместимость: 15325
18 Октября 2023 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Виннипег Джетс - Лос-Анджелес Кингз, которое состоится 18 Октября 2023 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Канада Лайф-центр (Виннипег, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Виннипег Джетс
Виннипег
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Главные тренеры
|Рик Боунесс
|Тодд Маклеллан
История личных встреч
|25.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|01.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 6 Б
|28.10.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 6
|03.04.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|14.11.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 ОТ
|29.10.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|19.02.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 3
|01.12.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1
|23.10.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|19.03.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|14.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 4
|12.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 3
|06.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|0 : 3
|03.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|5 : 4
|30.09.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|3 : 1
|15.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 6 Б
|12.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|07.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|4 : 7
|06.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|4 : 3 ОТ
|04.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|4 : 1