Вегас Голден Найтс - Даллас Старз 18 Октября прямая трансляция
Стадион: Ти-Мобайл Арена (Парадайс, США), вместимость: 18702
18 Октября 2023 года в 05:30 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Вегас Голден Найтс - Даллас Старз, которое состоится 18 Октября 2023 года в 05:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Ти-Мобайл Арена (Парадайс, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Даллас Старз
Даллас
Главные тренеры
|Брюс Кэссиди
|Питер Дебур
История личных встреч
|30.05.2023
|НХЛ - плей-офф
|Финал - Запад. 6-й матч
|0 : 6
|28.05.2023
|НХЛ - плей-офф
|Финал - Запад. 5-й матч
|2 : 4
|26.05.2023
|НХЛ - плей-офф
|Финал - Запад. 4-й матч
|3 : 2 ОТ
|24.05.2023
|НХЛ - плей-офф
|Финал - Запад. 3-й матч
|0 : 4
|21.05.2023
|НХЛ - плей-офф
|Финал - Запад. 2-й матч
|3 : 2 ОТ
|20.05.2023
|НХЛ - плей-офф
|Финал - Запад. 1-й матч
|4 : 3 ОТ
|08.04.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1 Б
|26.02.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 Б
|17.01.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 4
|27.04.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 Б
|15.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|13.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|11.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|07.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|4 : 7
|06.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|4 : 3
|13.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1 Б
|08.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|4 : 0
|06.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|0 : 4
|04.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|3 : 1
|02.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|4 : 3 ОТ