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Вегас Голден Найтс - Даллас Старз 18 Октября прямая трансляция

Стадион: Ти-Мобайл Арена (Парадайс, США), вместимость: 18702
18 Октября 2023 года в 05:30 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Вегас Голден Найтс
Даллас Старз

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Вегас Голден Найтс - Даллас Старз, которое состоится 18 Октября 2023 года в 05:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Ти-Мобайл Арена (Парадайс, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Даллас Старз
Даллас
Главные тренеры
Канада Брюс Кэссиди
Канада Питер Дебур
История личных встреч
30.05.2023 НХЛ - плей-офф Финал - Запад. 6-й матч Даллас Старз0 : 6Вегас Голден Найтс
28.05.2023 НХЛ - плей-офф Финал - Запад. 5-й матч Вегас Голден Найтс2 : 4Даллас Старз
26.05.2023 НХЛ - плей-офф Финал - Запад. 4-й матч Даллас Старз3 : 2 ОТВегас Голден Найтс
24.05.2023 НХЛ - плей-офф Финал - Запад. 3-й матч Даллас Старз0 : 4Вегас Голден Найтс
21.05.2023 НХЛ - плей-офф Финал - Запад. 2-й матч Вегас Голден Найтс3 : 2 ОТДаллас Старз
20.05.2023 НХЛ - плей-офф Финал - Запад. 1-й матч Вегас Голден Найтс4 : 3 ОТДаллас Старз
08.04.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз2 : 1 БВегас Голден Найтс
26.02.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс2 : 3 БДаллас Старз
17.01.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс0 : 4Даллас Старз
27.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз3 : 2 БВегас Голден Найтс
15.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс4 : 1
13.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 4Вегас Голден Найтс
11.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс4 : 1
07.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи 4 : 7Вегас Голден Найтс
06.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи Вегас Голден Найтс4 : 3
13.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз2 : 1 Б
08.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи 4 : 0Даллас Старз
06.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи Даллас Старз0 : 4
04.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи Даллас Старз3 : 1
02.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи 4 : 3 ОТДаллас Старз

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