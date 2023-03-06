00:32 ()
Свернуть список

Сиэтл Кракен - Колорадо Эвеланш 18 Октября прямая трансляция

Стадион: Климат Пледж-Арена (Сиэтл, США), вместимость: 17151
18 Октября 2023 года в 05:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Сиэтл Кракен
Колорадо Эвеланш

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Сиэтл Кракен - Колорадо Эвеланш, которое состоится 18 Октября 2023 года в 05:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Климат Пледж-Арена (Сиэтл, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Колорадо Эвеланш
Денвер
Главные тренеры
Канада Дэйв Хэкстол
Канада Джаред Беднар
История личных встреч
01.05.2023 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Запад. 7-й матч Колорадо Эвеланш1 : 2Сиэтл Кракен
29.04.2023 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Запад. 6-й матч Сиэтл Кракен1 : 4Колорадо Эвеланш
27.04.2023 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Запад. 5-й матч Колорадо Эвеланш2 : 3Сиэтл Кракен
25.04.2023 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Запад. 4-й матч Сиэтл Кракен3 : 2 ОТКолорадо Эвеланш
23.04.2023 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Запад. 3-й матч Сиэтл Кракен4 : 6Колорадо Эвеланш
21.04.2023 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Запад. 2-й матч Колорадо Эвеланш3 : 2Сиэтл Кракен
19.04.2023 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Запад. 1-й матч Колорадо Эвеланш1 : 3Сиэтл Кракен
06.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш2 : 3 ОТСиэтл Кракен
22.01.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Сиэтл Кракен1 : 2 БКолорадо Эвеланш
22.10.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш2 : 3Сиэтл Кракен
15.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 1 БСиэтл Кракен
13.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 0Сиэтл Кракен
11.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 1Сиэтл Кракен
07.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи 3 : 1Сиэтл Кракен
05.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи 1 : 2Сиэтл Кракен
15.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 2 БКолорадо Эвеланш
12.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 5Колорадо Эвеланш
06.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи 4 : 3Колорадо Эвеланш
04.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи 3 : 1Колорадо Эвеланш
02.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи Колорадо Эвеланш4 : 3 ОТ

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close