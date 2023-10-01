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Сан-Хосе Шаркс - Каролина Харрикейнз 18 Октября прямая трансляция

Стадион: Эс-Эй-Пи-центр (Сан-Хосе, США), вместимость: 17562
18 Октября 2023 года в 05:30 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Сан-Хосе Шаркс
Каролина Харрикейнз

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Сан-Хосе Шаркс - Каролина Харрикейнз, которое состоится 18 Октября 2023 года в 05:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Эс-Эй-Пи-центр (Сан-Хосе, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Каролина Харрикейнз
Роли
Главные тренеры
США Дэвид Куинн
Канада Род Бриндамор
История личных встреч
28.01.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз5 : 4 ОТСан-Хосе Шаркс
15.10.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс1 : 2Каролина Харрикейнз
31.01.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз2 : 1Сан-Хосе Шаркс
23.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс2 : 1 ОТКаролина Харрикейнз
06.12.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз3 : 2 БСан-Хосе Шаркс
17.10.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс5 : 2Каролина Харрикейнз
06.12.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс5 : 1Каролина Харрикейнз
27.10.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз4 : 3 БСан-Хосе Шаркс
04.02.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз1 : 3Сан-Хосе Шаркс
08.12.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс5 : 4 ОТКаролина Харрикейнз
15.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс1 : 2 Б
13.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс1 : 4
06.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи 4 : 3 ОТСан-Хосе Шаркс
04.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи 0 : 2Сан-Хосе Шаркс
01.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи Сан-Хосе Шаркс1 : 2 ОТ
16.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 6 : 3Каролина Харрикейнз
15.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 6 БКаролина Харрикейнз
12.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз5 : 3
07.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи Каролина Харрикейнз4 : 1
06.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи 5 : 1Каролина Харрикейнз

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