Сан-Хосе Шаркс - Каролина Харрикейнз 18 Октября прямая трансляция
Стадион: Эс-Эй-Пи-центр (Сан-Хосе, США), вместимость: 17562
18 Октября 2023 года в 05:30 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Сан-Хосе Шаркс - Каролина Харрикейнз, которое состоится 18 Октября 2023 года в 05:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Эс-Эй-Пи-центр (Сан-Хосе, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Каролина Харрикейнз
Роли
Главные тренеры
|Дэвид Куинн
|Род Бриндамор
История личных встреч
|28.01.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4 ОТ
|15.10.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2
|31.01.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1
|23.11.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1 ОТ
|06.12.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 Б
|17.10.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|06.12.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 1
|27.10.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 Б
|04.02.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 3
|08.12.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4 ОТ
|15.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2 Б
|13.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|06.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|4 : 3 ОТ
|04.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|0 : 2
|01.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|1 : 2 ОТ
|16.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 3
|15.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 6 Б
|12.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 3
|07.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|4 : 1
|06.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|5 : 1