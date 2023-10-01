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Мексика - Германия 18 Октября прямая трансляция

18 Октября 2023 года в 03:00 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) - 2023, Товарищеские матчи
Мексика
Германия

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мексика - Германия, которое состоится 18 Октября 2023 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные) - 2023, Товарищеские матчи, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Мексика
Германия
13 Мексика вр Гильермо Очоа
19 Мексика зщ Хорхе Санчес
3 Мексика зщ Сесар Монтес
5 Мексика зщ Хоан Васкес
6 Мексика зщ Херардо Артеага
21 Мексика пз Уриэль Антуна
18 Мексика пз Луис Чавес
14 Мексика пз Эрик Санчес
4 Мексика пз Эдсон Альварес
22 Мексика нп Ирвин Лосано
11 Мексика нп Сантьяго Хименес
1 Германия вр Марк-Андре тер Штеген
4 Германия зщ Жонатан Та
15 Германия зщ Никлас Зюле
2 Германия зщ Антонио Рюдигер
20 Германия зщ Робин Госенс
21 Германия пз Илкай Гюндоган
8 Германия пз Леон Горецка
11 Германия пз Юлиан Брандт
14 Германия пз Джамал Мусиала
19 Германия нп Лерой Зане
9 Германия нп Никлас Фюллькруг
Главные тренеры
Аргентина Диего Мартин Кокка Пера
История личных встреч
17.06.2018 ЧМ-2018 - финальный раунд Группа F. 1-й тур Германия0 : 1Мексика
29.06.2017 Кубок конфедераций 1/2 финала Германия4 : 1Мексика
15.10.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи Мексика2 : 0
13.09.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи Мексика3 : 3
10.09.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи Мексика2 : 2
17.07.2023 Золотой кубок КОНКАКАФ Финал Мексика1 : 0
13.07.2023 Золотой кубок КОНКАКАФ 1/2 финала 0 : 3Мексика
14.10.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи 1 : 3Германия
12.09.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи Германия2 : 1
09.09.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи Германия1 : 4
20.06.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи Германия0 : 2
16.06.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи 1 : 0Германия

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