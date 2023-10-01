Мексика - Германия 18 Октября прямая трансляция
18 Октября 2023 года в 03:00 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) - 2023, Товарищеские матчи
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мексика - Германия, которое состоится 18 Октября 2023 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные) - 2023, Товарищеские матчи, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Мексика
Германия
|13
|вр
|Гильермо Очоа
|19
|зщ
|Хорхе Санчес
|3
|зщ
|Сесар Монтес
|5
|зщ
|Хоан Васкес
|6
|зщ
|Херардо Артеага
|21
|пз
|Уриэль Антуна
|18
|пз
|Луис Чавес
|14
|пз
|Эрик Санчес
|4
|пз
|Эдсон Альварес
|22
|нп
|Ирвин Лосано
|11
|нп
|Сантьяго Хименес
|1
|вр
|Марк-Андре тер Штеген
|4
|зщ
|Жонатан Та
|15
|зщ
|Никлас Зюле
|2
|зщ
|Антонио Рюдигер
|20
|зщ
|Робин Госенс
|21
|пз
|Илкай Гюндоган
|8
|пз
|Леон Горецка
|11
|пз
|Юлиан Брандт
|14
|пз
|Джамал Мусиала
|19
|нп
|Лерой Зане
|9
|нп
|Никлас Фюллькруг
Главные тренеры
|Диего Мартин Кокка Пера
История личных встреч
|17.06.2018
|ЧМ-2018 - финальный раунд
|Группа F. 1-й тур
|0 : 1
|29.06.2017
|Кубок конфедераций
|1/2 финала
|4 : 1
|15.10.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 0
|13.09.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|3 : 3
|10.09.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 2
|17.07.2023
|Золотой кубок КОНКАКАФ
|Финал
|1 : 0
|13.07.2023
|Золотой кубок КОНКАКАФ
|1/2 финала
|0 : 3
|14.10.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 3
|12.09.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 1
|09.09.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 4
|20.06.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|0 : 2
|16.06.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 0