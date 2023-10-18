США - Гана 18 Октября прямая трансляция
18 Октября 2023 года в 03:30 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) - 2023, Товарищеские матчи
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Составы команд
США
Гана
Главные тренеры
|Грегг Берхалтер
История личных встреч
|01.07.2017
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|2 : 1
|17.06.2014
|ЧМ-2014 - финальный раунд
|Группа G. 1-й тур
|1 : 2
|26.06.2010
|ЧМ-2010 - финальный раунд
|1/8 финала
|1 : 2 ДВ
|22.06.2006
|ЧМ-2006 - финальный раунд - 2006
|Группа E. 3-й тур
|2 : 1
|14.10.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 3
|13.09.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|4 : 0
|10.09.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|3 : 0
|13.07.2023
|Золотой кубок КОНКАКАФ
|1/2 финала
|1 : 1 4 : 5
|10.07.2023
|Золотой кубок КОНКАКАФ
|1/4 финала
|2 : 2 3 : 2
|15.10.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 0
|12.09.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|3 : 1
|07.01.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|0 : 0
|02.12.2022
|ЧМ-2022 - финальный раунд
|Группа H. 3-й тур
|0 : 2
|28.11.2022
|ЧМ-2022 - финальный раунд
|Группа H. 2-й тур
|2 : 3