00:33 ()
Свернуть список

США - Гана 18 Октября прямая трансляция

18 Октября 2023 года в 03:30 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) - 2023, Товарищеские матчи
США
Гана

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между США - Гана, которое состоится 18 Октября 2023 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные) - 2023, Товарищеские матчи, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
США
Гана
Главные тренеры
США Грегг Берхалтер
История личных встреч
01.07.2017 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 США2 : 1Гана
17.06.2014 ЧМ-2014 - финальный раунд Группа G. 1-й тур Гана1 : 2США
26.06.2010 ЧМ-2010 - финальный раунд 1/8 финала США1 : 2 ДВГана
22.06.2006 ЧМ-2006 - финальный раунд - 2006 Группа E. 3-й тур Гана2 : 1США
14.10.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи США1 : 3
13.09.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи США4 : 0
10.09.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи США3 : 0
13.07.2023 Золотой кубок КОНКАКАФ 1/2 финала США1 : 1 4 : 5
10.07.2023 Золотой кубок КОНКАКАФ 1/4 финала США2 : 2 3 : 2
15.10.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи 2 : 0Гана
12.09.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи Гана3 : 1
07.01.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи 0 : 0Гана
02.12.2022 ЧМ-2022 - финальный раунд Группа H. 3-й тур Гана0 : 2
28.11.2022 ЧМ-2022 - финальный раунд Группа H. 2-й тур 2 : 3Гана

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close