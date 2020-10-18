Венесуэла - Чили 18 Октября прямая трансляция
18 Октября 2023 года в 00:00 (+03:00). ЧМ-2026 - Южная Америка, Южная Америка. 4-й тур
1-й тайм, 31'
0 : 0
0'
45'
90'
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Венесуэла - Чили, которое состоится 18 Октября 2023 года в 00:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 - Южная Америка, Южная Америка. 4-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Венесуэла
Чили
|22
|вр
|Рафаэль Ромо
|21
|зщ
|Alexander Gonzalez
|4
|зщ
|Wilker Angel
|3
|зщ
|Йордан Осорио
|15
|зщ
|Мигель Наварро
|18
|пз
|Эдуард Бельо
|10
|пз
|Йеферсон Сотельдо
|6
|пз
|Янхель Эррера
|13
|пз
|Хосе Мартинес
|19
|пз
|Самуэль Соса
|23
|нп
|Хосе Саломон Рондон
|23
|вр
|Брайан Кортес
|3
|зщ
|Felipe Loyola
|4
|зщ
|Габриэль Суасо
|5
|зщ
|Пауло Диас
|17
|зщ
|Гари Медель
|14
|пз
|Виктор Мендес
|15
|пз
|Диего Вальдес
22'
|18
|пз
|Родриго Эчеверрия
|20
|пз
|Чарлес Арангис
|22
|нп
|Бен Бреретон
|10
|нп
|Алексис Санчес
|11
|пз
|Дарио Осорио
22'
Запасные
|12
|вр
|Алайн Бароха
|1
|вр
|Хоэль Гратероль
|14
|зщ
|Кристиан Макун
|2
|зщ
|Науэль Феррареси
|8
|пз
|Томас Ринкон
|5
|пз
|Хуниор Морено
|16
|пз
|Кристиан Кассерес
|7
|пз
|Джефферсон Саварино
|9
|нп
|Серхио Кордова
|20
|нп
|Ромуло Отеро
|17
|нп
|Хосеф Мартинес
|11
|нп
|Дарвин Мачис
|12
|вр
|Габриэль Ариас
|1
|вр
|Фернандо Де Пауль
|2
|зщ
|Матиас Фернандес
|6
|зщ
|Томас Гальдамес
|13
|зщ
|Matias Zaldivia
|7
|пз
|Марселино Нуньес
|8
|пз
|Williams Alarcon
|21
|пз
|Cesar Fuentes
|9
|нп
|Алехандер Аравена
|16
|нп
|Диего Рубио
|19
|нп
|Виктор Давила
Главные тренеры
|Фернандо Батиста
|Эдуардо Бериццо
История личных встреч
|15.10.2021
|ЧМ-2022 - Южная Америка
|Южная Америка. 12-й тур
|3 : 0
|18.11.2020
|ЧМ-2022 - Южная Америка
|Южная Америка. 4-й тур
|2 : 1
|29.03.2017
|ЧМ-2018 - Южная Америка
|Южная Америка. 14-й тур
|3 : 1
|30.03.2016
|ЧМ-2018 - Южная Америка
|Южная Америка. 6-й тур
|1 : 4
|15.11.2014
|Товарищеские матчи (сборные)
|Ноябрь 2014
|5 : 0
|07.09.2013
|ЧМ-2014 - Южная Америка
|КОНМЕБОЛ. 15-й тур
|3 : 0
|10.06.2012
|ЧМ-2014 - Южная Америка
|КОНМЕБОЛ. 6-й тур
|0 : 2
|18.07.2011
|Кубок Америки
|1/4 финала
|1 : 2
|06.09.2009
|ЧМ-2010 - Южная Америка
|КОНМЕБОЛ. 15-й тур
|2 : 2
|20.06.2008
|ЧМ-2010 - Южная Америка
|КОНМЕБОЛ. 6-й тур
|2 : 3
|13.10.2023
|ЧМ-2026 - Южная Америка
|Южная Америка. 3-й тур
|1 : 1
|13.09.2023
|ЧМ-2026 - Южная Америка
|Южная Америка. 2-й тур
|1 : 0
|08.09.2023
|ЧМ-2026 - Южная Америка
|Южная Америка. 1-й тур
|1 : 0
|18.06.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|0 : 1
|16.06.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|0 : 1
|13.10.2023
|ЧМ-2026 - Южная Америка
|Южная Америка. 3-й тур
|2 : 0
|13.09.2023
|ЧМ-2026 - Южная Америка
|Южная Америка. 2-й тур
|0 : 0
|09.09.2023
|ЧМ-2026 - Южная Америка
|Южная Америка. 1-й тур
|3 : 1
|21.06.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|0 : 0
|17.06.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|5 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Аргентина
|3
|9
|2
|Бразилия
|3
|7
|3
|Колумбия
|3
|5
|4
|Уругвай
|3
|4
|5
|Чили
|3
|4
|6
|Венесуэла
|3
|4
|7
|Эквадор
|3
|3
|8
|Парагвай
|3
|1
|9
|Перу
|3
|1
|10
|Боливия
|3
|0