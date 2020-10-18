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Венесуэла - Чили 18 Октября прямая трансляция

18 Октября 2023 года в 00:00 (+03:00). ЧМ-2026 - Южная Америка, Южная Америка. 4-й тур
Венесуэла
1-й тайм, 31'
0 : 0
Чили

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Венесуэла - Чили, которое состоится 18 Октября 2023 года в 00:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 - Южная Америка, Южная Америка. 4-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Венесуэла
      Чили
      22ВенесуэлаврРафаэль Ромо
      21ВенесуэлазщAlexander Gonzalez
      4ВенесуэлазщWilker Angel
      3ВенесуэлазщЙордан Осорио
      15ВенесуэлазщМигель Наварро
      18ВенесуэлапзЭдуард Бельо
      10ВенесуэлапзЙеферсон Сотельдо
      6ВенесуэлапзЯнхель Эррера
      13ВенесуэлапзХосе Мартинес
      19ВенесуэлапзСамуэль Соса
      23ВенесуэланпХосе Саломон Рондон
      23ЧиливрБрайан Кортес
      3ЧилизщFelipe Loyola
      4ЧилизщГабриэль Суасо
      5ЧилизщПауло Диас
      17ЧилизщГари Медель
      14ЧилипзВиктор Мендес
      15ЧилипзДиего Вальдес
      22'
      18ЧилипзРодриго Эчеверрия
      20ЧилипзЧарлес Арангис
      22ЧилинпБен Бреретон
      10ЧилинпАлексис Санчес
      11ЧилипзДарио Осорио
      22'
      Запасные
      12ВенесуэлаврАлайн Бароха
      1ВенесуэлаврХоэль Гратероль
      14ВенесуэлазщКристиан Макун
      2ВенесуэлазщНауэль Феррареси
      8ВенесуэлапзТомас Ринкон
      5ВенесуэлапзХуниор Морено
      16ВенесуэлапзКристиан Кассерес
      7ВенесуэлапзДжефферсон Саварино
      9ВенесуэланпСерхио Кордова
      20ВенесуэланпРомуло Отеро
      17ВенесуэланпХосеф Мартинес
      11ВенесуэланпДарвин Мачис
      12ЧиливрГабриэль Ариас
      1ЧиливрФернандо Де Пауль
      2ЧилизщМатиас Фернандес
      6ЧилизщТомас Гальдамес
      13АргентиназщMatias Zaldivia
      7ЧилипзМарселино Нуньес
      8ЧилипзWilliams Alarcon
      21ЧилипзCesar Fuentes
      9ЧилинпАлехандер Аравена
      16ЧилинпДиего Рубио
      19ЧилинпВиктор Давила
      Главные тренеры
      АргентинаФернандо Батиста
      АргентинаЭдуардо Бериццо
      История личных встреч
      15.10.2021 ЧМ-2022 - Южная Америка Южная Америка. 12-й тур Чили3 : 0Венесуэла
      18.11.2020 ЧМ-2022 - Южная Америка Южная Америка. 4-й тур Венесуэла2 : 1Чили
      29.03.2017 ЧМ-2018 - Южная Америка Южная Америка. 14-й тур Чили3 : 1Венесуэла
      30.03.2016 ЧМ-2018 - Южная Америка Южная Америка. 6-й тур Венесуэла1 : 4Чили
      15.11.2014 Товарищеские матчи (сборные) Ноябрь 2014 Чили5 : 0Венесуэла
      07.09.2013 ЧМ-2014 - Южная Америка КОНМЕБОЛ. 15-й тур Чили3 : 0Венесуэла
      10.06.2012 ЧМ-2014 - Южная Америка КОНМЕБОЛ. 6-й тур Венесуэла0 : 2Чили
      18.07.2011 Кубок Америки 1/4 финала Чили1 : 2Венесуэла
      06.09.2009 ЧМ-2010 - Южная Америка КОНМЕБОЛ. 15-й тур Чили2 : 2Венесуэла
      20.06.2008 ЧМ-2010 - Южная Америка КОНМЕБОЛ. 6-й тур Венесуэла2 : 3Чили
      13.10.2023 ЧМ-2026 - Южная Америка Южная Америка. 3-й тур 1 : 1Венесуэла
      13.09.2023 ЧМ-2026 - Южная Америка Южная Америка. 2-й тур Венесуэла1 : 0
      08.09.2023 ЧМ-2026 - Южная Америка Южная Америка. 1-й тур 1 : 0Венесуэла
      18.06.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи 0 : 1Венесуэла
      16.06.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи 0 : 1Венесуэла
      13.10.2023 ЧМ-2026 - Южная Америка Южная Америка. 3-й тур Чили2 : 0
      13.09.2023 ЧМ-2026 - Южная Америка Южная Америка. 2-й тур Чили0 : 0
      09.09.2023 ЧМ-2026 - Южная Америка Южная Америка. 1-й тур 3 : 1Чили
      21.06.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи 0 : 0Чили
      17.06.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи Чили5 : 0
      Турнирная таблица
      КомандаИО
      1 Аргентина39
      2 Бразилия37
      3 Колумбия35
      4 Уругвай34
      5 Чили34
      6 Венесуэла34
      7 Эквадор33
      8 Парагвай31
      9 Перу31
      10 Боливия30

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