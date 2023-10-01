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Эквадор - Колумбия 18 Октября прямая трансляция

18 Октября 2023 года в 02:30 (+03:00). ЧМ-2026 - Южная Америка, Южная Америка. 4-й тур
Эквадор
Колумбия

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эквадор - Колумбия, которое состоится 18 Октября 2023 года в 02:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 - Южная Америка, Южная Америка. 4-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эквадор
Колумбия
Главные тренеры
Испания Феликс Бас Санчес
Аргентина Нестор Габриэль Лоренсо
История личных встреч
15.10.2021 ЧМ-2022 - Южная Америка Южная Америка. 12-й тур Колумбия0 : 0Эквадор
14.06.2021 Кубок Америки Группа B. 1-й тур Колумбия1 : 0Эквадор
18.11.2020 ЧМ-2022 - Южная Америка Южная Америка. 4-й тур Эквадор6 : 1Колумбия
20.11.2019 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Эквадор0 : 1Колумбия
29.03.2017 ЧМ-2018 - Южная Америка Южная Америка. 14-й тур Эквадор0 : 2Колумбия
29.03.2016 ЧМ-2018 - Южная Америка Южная Америка. 6-й тур Колумбия3 : 1Эквадор
07.09.2013 ЧМ-2014 - Южная Америка КОНМЕБОЛ. 15-й тур Колумбия1 : 0Эквадор
11.06.2012 ЧМ-2014 - Южная Америка КОНМЕБОЛ. 6-й тур Эквадор1 : 0Колумбия
26.03.2011 Товарищеские матчи (сборные) Март 2011 Эквадор0 : 2Колумбия
06.09.2009 ЧМ-2010 - Южная Америка КОНМЕБОЛ. 15-й тур Колумбия2 : 0Эквадор
13.10.2023 ЧМ-2026 - Южная Америка Южная Америка. 3-й тур 1 : 2Эквадор
13.09.2023 ЧМ-2026 - Южная Америка Южная Америка. 2-й тур Эквадор2 : 1
08.09.2023 ЧМ-2026 - Южная Америка Южная Америка. 1-й тур 1 : 0Эквадор
21.06.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи Эквадор3 : 1
18.06.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи Эквадор1 : 0
12.10.2023 ЧМ-2026 - Южная Америка Южная Америка. 3-й тур Колумбия2 : 2
13.09.2023 ЧМ-2026 - Южная Америка Южная Америка. 2-й тур 0 : 0Колумбия
08.09.2023 ЧМ-2026 - Южная Америка Южная Америка. 1-й тур Колумбия1 : 0
20.06.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи 0 : 2Колумбия
16.06.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи Колумбия1 : 0

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