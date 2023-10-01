Эквадор - Колумбия 18 Октября прямая трансляция
18 Октября 2023 года в 02:30 (+03:00). ЧМ-2026 - Южная Америка, Южная Америка. 4-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эквадор - Колумбия, которое состоится 18 Октября 2023 года в 02:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 - Южная Америка, Южная Америка. 4-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эквадор
Колумбия
Главные тренеры
|Феликс Бас Санчес
|Нестор Габриэль Лоренсо
История личных встреч
|15.10.2021
|ЧМ-2022 - Южная Америка
|Южная Америка. 12-й тур
|0 : 0
|14.06.2021
|Кубок Америки
|Группа B. 1-й тур
|1 : 0
|18.11.2020
|ЧМ-2022 - Южная Америка
|Южная Америка. 4-й тур
|6 : 1
|20.11.2019
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|0 : 1
|29.03.2017
|ЧМ-2018 - Южная Америка
|Южная Америка. 14-й тур
|0 : 2
|29.03.2016
|ЧМ-2018 - Южная Америка
|Южная Америка. 6-й тур
|3 : 1
|07.09.2013
|ЧМ-2014 - Южная Америка
|КОНМЕБОЛ. 15-й тур
|1 : 0
|11.06.2012
|ЧМ-2014 - Южная Америка
|КОНМЕБОЛ. 6-й тур
|1 : 0
|26.03.2011
|Товарищеские матчи (сборные)
|Март 2011
|0 : 2
|06.09.2009
|ЧМ-2010 - Южная Америка
|КОНМЕБОЛ. 15-й тур
|2 : 0
|13.10.2023
|ЧМ-2026 - Южная Америка
|Южная Америка. 3-й тур
|1 : 2
|13.09.2023
|ЧМ-2026 - Южная Америка
|Южная Америка. 2-й тур
|2 : 1
|08.09.2023
|ЧМ-2026 - Южная Америка
|Южная Америка. 1-й тур
|1 : 0
|21.06.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|3 : 1
|18.06.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 0
|12.10.2023
|ЧМ-2026 - Южная Америка
|Южная Америка. 3-й тур
|2 : 2
|13.09.2023
|ЧМ-2026 - Южная Америка
|Южная Америка. 2-й тур
|0 : 0
|08.09.2023
|ЧМ-2026 - Южная Америка
|Южная Америка. 1-й тур
|1 : 0
|20.06.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|0 : 2
|16.06.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 0